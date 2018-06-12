10 сакральных мест Казахстана

10 уникальных мест Казахстана, занимающих важное место в общественно – политической жизни Казахстана, как символы историко-культурного наследия и национального единства.

Сакральные места - это почитаемые среди населения страны памятники культурного наследия, светской и религиозной архитектуры мавзолей и природные ландшафты, кроме того, места с устойчивыми историческими ценностями связанные со значимыми политическими событиями. Объекты, занимающие важное место в общественно – политической жизни Казахстана, как символы историко-культурного наследия и национального единства.

10 уникальных мест Казахстана по данным научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан».

Улытау, пик Аулиетау (Акмешит)

Фото:mangystau.info

Аулиетау (Акмешит) – вершина гор Улытау. «Улытау» с казахского языка переводится как «великая гора», «большая гора». Но поскольку сами эти горы фактически не очень высокие, это название скорее таит в себе именно сакральный смысл, поскольку эти горы «главные почитаемые горы», в которых с древнейших времен были сокрыты святыни кочевников. В Аулиетау находятся древние захоронения. По легенде, в этих горах родился пророк Заратустра, в средневековье здесь были похоронены Жошы хан, Алаша хан, Тохтамыш хан, бий Едиге и другие выдающиеся наши предки. История сохраняет память предков, а потомки всегда чтят ее. Эти священные горы – носители этнической памяти и величия. Народ, как и земля, старости не знает. В истории казахского народа и ранеедревних тюрков – эти горы сыграли немаловажную роль. С ними связана и древняя легенда о шести алашских племенах – предполагаемых предках казахов.

Историю сложения казахской народности и формирования единого казахского народа невозможно отделить от истории этих мест. Эти горы – свидетели и участники всех важнейших этапов истории казахов. Возможно, поэтому народ почтительно назвал их Улытау – «Великие горы». В радиусе 40–60 км от сакральной вершины массива Улытау – горы Аулиетау расположилось 9 ханских ставок, будто очерчивая круг заповедной территории, устное творчество местного населения доводит до нас, что горы Улытау являются не только наивысшей точкой Западной Сары-Арки, но также ее пупом, точкой, где творение имеет свое начало – корень, «центр мира». По поверью, вершина находится ближе всего к небу, именно там встречаются Небо и Земля, поэтому издревле гора считалась сакральным местом, обиталищем Бога и духов, местом постоянно действующих священных сил, местом ритуального поведения, связи человека с природой. Древние жители Улытау сакрализировали это место по определенным причинам, понятным им на уровне глубинного подсознательного мышления. Как правило, это место действовало по своим ритуальным законам уже с глубокой древности. Однажды избрав это место для поклонения, люди на протяжении многих веков приходили к нему для исполнения своих обрядов. Эта традиция продолжается и по сей день.

Пик Едыге

Фото city3d.kz

Пик Едыге расположен в 35 км западнее от села Улытау. На его вершине находится место захоронения знаменитого хана Золотой Орды Тохтамыша (Токтамыса). На вершине священного Улытау предан земле уважаемый би Едыге, чьим именем в последующем стала называться гора. Он являлся современником хана Тохтамыша, правившего в 1380–1395 годах Золотой Ордой, центральными городами считались города Сауран и Сыганак. Объединившись с Тохтамышем, они завоевали земли от Волги и Урала и стали основателями Ногайской Орды. С 1396 года они правили Золотой Ордой и укрепили Ногайскую Орду. В народных сказаниях казахов, каракалпаков и башкиров имя Едыге встречается как имя основателя Ногайской Орды. В «годы смуты» (1410–1412) в Золотой Орде Едыге лишился власти. Она вновь перешла к сыновьям Тохтамыша. В 1419 году под Сарайчиком Едыге был убит сыном Тохтамыша Кадырберды. Тело Едыге похоронили в Улытауских горах, установив над могилой надгробный камень. С тех пор здесь появились места «Гора Едыге», «Могила Едыге». Родина самого Едыге – местность Улытау, а именно Кишитау (Малая гора). Его предназначение быть предводителем и управленцем проявилось еще в юношеском возрасте. Из легенд, которые дошли до нас, можно понять и увидеть его смелость и отвагу, ум и прозорливость. Он не боялся говорить правду хану, являлся поистине вождем, оратором, мудрецом, поэтому о нем всегда говорили как о герое. В устном народном творчестве есть такие строки:

«Едіге деген ер екен, Елдің қамын жер екен.

Ел шетіне жау келсе, мен барайын дер екен»

– «Есть такой батыр Едыге, который всегда заботится о

своем народе. Если же придет враг, он первым

пойдет защищать свою родину».

Под сенью Улытау, много веков тому назад, разворачивались исторические события, ставшие поворотными в истории казахского народа, здесь на белой кошме поднимали, согласно традиции, провозглашенных ханов и здесь располагалась сама ханская ставка – Хан ордасы. В Улытау, согласно легенде, нашел землю мечты – Жеруйык –знаменитый сказитель Асан Кайгы. Навечно упокоились в горах Улытау мятежные души правителей Золотой Орды Тохтамыша и бия Едыге, имена и деяния которых упоминаются в эпосах народов Алтая, Урала, Северного Кавказа, Крыма, Узбекистана. Казахам хорошо известны эпические поэмы «Тохтамыш» и «Едиге», входящие в цикл-книгу выдающегося степного певца-сказителя Мурына-жырау (умер в 1949 году) «Сорок батыров Крыма». Русский ученый-этнограф Григорий Потанин, собиравший народные сказания о Едыге, отмечал, что в годы его правления народ жил в благополучии и достатке. По сведениям Алькея Маргулана, многое о Едыге можно узнать из трудов арабского писателя ибн Арабшаха. В частности, о том, что его потомки жили в Кумкенте.

Алтын шокы

Фото Margulans.com

Алтын шокы («Золотая пика») – название горы Улытауского хребта в Карагандинской области, историю которой связывают с Великим Тамерланом (1336–1405). Во время похода против хана Золотой Орды Тохтамыша Тамерлан приказал установить на пике Алтын шокы огромный каменный памятник. Легенда гласит: в апреле 1391 года во время похода на хана Золотой орды Тохтамыса Тамерлан с 200-тысячным войском остановился у подножия горы Улытау в самом сердце Сарыарки. Путь войска правителя Мавераннахра шел через пустыню Бетпак-Дала. А здесь, в поместье хана Жошы, явила взор совершенно другая природа: горный воздух и прохладные реки, сочные пастбища и поля. Понимая, что войску нужно набраться сил, на несколько дней остановились в этой местности. Восхищенный природой Улытауского края, Тамерлан в знак благодарности приказал установить каменный памятник, на котором отмечено, что здесь он останавливался со своим войском.

Сведения об этом историческом событии стали известны только шесть веков спустя. Камень, установленный великим правителем Тамерланом, обнаружил в 1935 году известный казахский ученый-геолог, первый академик АН КазССР Каныш Сатпаев во время экспедиции по Центральному Казахстану. Каменное изваяние, представлявшее собой обломок огромной скалы, найдено в местности Акшокы Улытауского района. В 1941 году Каныш Имантаевич опубликовал статью «Доисторические памятники в Джезказганском районе», в 1989 году вошедшую в сборник «Избранные статьи о науке и культуре» издательства «Наука». В ней отмечено: «По свидетельству Язди, Тимур «взошел на вершину Улутауских гор и долго наслаждался видом окружающей степи, которая была покрыта прекрасной зеленью от одного конца до другого». Тимур здесь провел целый день и «приказал войскам принести камни и соорудил здесь большую пирамиду, на которой искусные мастера высекли дату этого счастливого события, чтобы сохранить память о нем на долгие годы». Памятник находится на северо-западных склонах Улытауских гор, в 90 км западнее автомобильной дороги Жезказган – Аркалык и в 80 км западнее села Саят. Высота его – 50 м. Больше всего в Алтын шокы запоминается возвышающаяся на его вершине груда камней, собранных в форме срезанной пирамиды.

Тамерлан приказал 200-тысячному войску поднять на вершину горы по одному камню, соорудить плавильную печь, нарубить кустарни- ков у близлежащей реки, разжечь огонь и расплавить метеоритные камни. И все это для того, чтобы оставить памятную надпись, которая схожа с современным казахским языком: «Истории семьсот девяностый год Овцы. Летний месяц июль. Султан Турана Темирбек отправляется со своим 200-тысячным войском на войну с ханом Тохтамышем. Проезжая эту местность, оставил сию надпись как память: «Пусть благословит его Аллах! Иншалла, пусть с благословением Аллаха все люди помнят его».

Несмотря на обнаружение этого исторического факта, до сих пор не раскрыт состав материала сделанной надписи. Этот артефакт находится в Санкт-Петербургском музее. Ранее плита находилась над огромной ямой, где была печь для обжига кирпичей. На вершине Алтын шокы установлена точная копия камня с этой надписью эмира.

Петр оглифы Теректы аулие

Фото silkadv.com

В 445 километрах от Караганды расположилось урочище Теректы. Со стороны Жезказгана ехать до него около 90 километров. Историко-археологический комплекс Теректы Аулие – Святой Тополь – состоит из галереи на скальных рисунков – петроглифов, неолитической стоянки, поселений древнего человека, некрополей-могильников эпохи бронзы, курганов раннего железного века, остатков горизонтальных и вертикальных штолен, в которых добывались руды и полудрагоценные минералы. Чаще

других среди петроглифов Теректы Аулие встречаются изображения лошадей, а также двугорбых бактрианов, быков, козлов, оленей, змей, рысей и других хищников из породы диких кошек. Нарисованы и несколько пароконных колесниц. Особую категорию составляют изображения символичных знаков, геометрических фигур. Обнаруживаются выбитые в камнях лунки различной величины, чашевидные углубления, которые, скорее всего, служили местом жертвоприношений. С Теректы Аулие связано большое количество легенд. Одна из них рассказывает о происхождении наскальных рисунков следующее: в древности один мудрец нашел здесь спасительное пристанище. Скалы, напоминающие сложенные друг на друга блины, укрыли старца от ветра и изнуряющего зноя, а близлежащий родник утолил жажду. С тех пор это место стали считать святым, а воду из родника – целебной. Теректы Аулие – это крупный археологический комплекс, бесценный клад древних рисунков, артефактов изобразительного искусства древнего человека, дополнительными компонентами которого являются петроглифы, расположенные на вершине трех сопок в широтном направлении, а также стоянки неолита, энеолита, поселение эпохи бронзы, курганы ранне железного века, остатки горизонтальных и вертикальных штолен, из которых древние люди добывали металлические руды, драгоценные и полудрагоценные камни. Академик Алькей Хаканулы Маргулан, руководитель Центрально-Казахстанской археологической экспедиции, в 40-х годах ХХ в. Осуществил первое научное описание Теректы Аулие. Занимался петроглифами Теректы Аулие академик А.Х. Маргулан и позднее, в пятидесятые годы. Позднее комплексные исследования петроглифов Теректы Аулие, поселения Талдысай и могильников эпохи бронзы Айбас Дарасы были осуществлены в 2000–2004 годах известными археологами Казахстана совместно с учеными Канады и Италии. Эта совместная работа с зарубежными коллегами позволила вывести научные исследования Теректы Аулие на мировой уровень. Комплексное исследование знаменитого археологического памятника проводилось в 1990 году экспедицией под руководством З.С. Самашева.

Мавзолей Жубан ана

Фото Qazaqstan3d.kz

Мавзолей Жубан ана (Жуан аулие), построенный в ХІ веке в Жанааркинском районе Карагандинской области, на правом берегу реки Сарысу, уникален тем, что мастер возводил его, используя сложные строительные приемы, решая в абсолютном виде точные инженерные задачи. Купольно-центрическое сооружение дает мавзолею внешнюю красоту, обеспечивает крепость строения. Все кирпичи имеют одинаковый размер и форму, что доказывает развитие культуры производства строительных материалов. Возведено строение из специального раствора, секрет его изготовления утерян, но однозначно – материал очень крепкий. Несмотря насложные погодные условия, оно дошло до нашего времени и хорошо сохранилось.

Вход в мавзолей оформлен в виде стрельча той арки и ориентирован на юго-восток. Основные несущие конструкции памятника выполнены из жженого и сырцового кирпича и имеют трехслойную систему. Мавзолей со средневековья почитали как «аулие мола». По легенде, в эпоху Алтын орды

вдоль реки Сарысу жил Талмас ата. Был у него верблюд Желмая. На ночлег он останавливался у Жубан ана, после вдоль реки Сарысу заехал к Болган ана, Белген ана. Желмая скакал как ветер по песку Жетыконыр, останавливаясь у святых мест. Здесь путники ночевали, женщины совер-шали паломничество. Эти четыре исторических мавзолея расположены вдоль реки Сарысу. Записи о памятнике Жубан ана опубликованы в 1762 году в произведении П. Рычкова «Оренбургская топография». Есть сведения, что первым в 1863 году снял проект и нарисовал памятник Ш. Валиханов. В 1946-м мавзолей исследовала археологическая экспедиция АН КазССР. В 1974 году мавзолей измерили и сделали рисуночную фиксацию. Мавзолей Жубан ана входит в перечень исторических и культурных памятников республиканского значения.

Мавзолей Айши биби

Фото IQAP.KZ

Мавзолей Айши биби – уникальный и интереснейший памятник архитектуры XII века, неимеющий аналогов в архитектурно-строительной культуре Казахстана и Средней Азии. Мавзолей декорирован великолепной по красоте сплошной облицовкой из терракотовых плит, украшенной орнаментами 60 видов.Мавзолей находится в селе Айша биби Жамбылского района Жамбылской области. Он является шедевром средневекового зодчества Караханидской эпохи, воздвигнутым у караванной тропы к югу от Акыртаса. Точных сведений о строительстве мавзолея не осталось, но он является памятником любви и скорби. Существует более 28 версий легенды о любви восточной красавицы Айши биби и отважного Карахана. По легенде, Айша была дочерью ученого и поэта XI века Хакима Сулеймена Бакыргани, после его смерти она воспитывалась у шейха Айкожи. Айша полюбила молодого правителя Тараза Карахан Мухаммеда (в честь которого возведен мавзолей Карахана в Таразе). Однажды Карахан Мухаммед попросил руки Айши, однако ее воспитатель шейх Айкожа не дал согласие. Тогда девушка обманным путем, самовольно поехала в Тараз к возлюбленному. К несчастью, жениху не удалось увидеть ее больше, так как она погибла на берегу реки Аса от укуса змеи, спрятавшейся в головном уборе. На месте ее гибели был воздвигнут мавзолей. По другой легенде, красавица Айша была женой Карахана и правитель, горюя после ее прежде-временной кончины, нашел лучших мастеров, чтобы построить над ее могилой мавзолей невиданной красоты. Ныне мавзолей Айши биби – место паломничества женщин, мечтающих родить долгожданного ребенка. В письменных источниках сведений о личности Айши биби не имеется, захоронение в мавзолее археологами не исследовано. Мавзолей уже в XIX столетии имел значительные утраты, уцелели лишь остатки стен и угловых колонн, покрытые сплошным ковром резного декора. Но и в разрушенном виде этот памятник производил то глубокое и неизгладимое впечатление красоты и гармонии, которое позволяет безошибочно отличить среди множества прекрасных и достойных архитектурных произведений те, что называют шедеврами.

Мавзолей Бабаджи Хатун

Фото ru.wikipedia.org

Мавзолей Бабаджа Хатун (Х–ХІ вв.). Строительство этого памятника степного зодчества связано с легендами о возведении мавзолея для Айша биби. По легенде, после гибели Айши биби ее няня Бабаджа хатун становится его смотрителем, а после смерти ее хоронят в двадцати шагах от мавзолея девушки. Для преданной женщины построили специальный мавзолей и назвали ее именем – мавзолей Бабаджи хатун. Эти два строения являются величественными памятниками и святым местом для мусульман, которые совершают хадж. Сегодня к мавзолею приходят женщины просить о супружеском счастье и о потомстве. Самой яркой и отличительной чертой мавзолея Бабаджи хатун является 16-реберный шатер-купол, установленный на 16-реберном «звездчатом» барабане. По мнению Э. М. Байтенова, мавзолей Бабаджи хатун «один из самых ранних мавзолеев с шатровым куполом». Не исключено, что это первый в истории архитектуры мавзолей с ребристым шатром. Второй по времени известный мавзолей с 16-реберным шатром, «Кумбез Манаса», строительство которого относится к монгольскому периоду и датируется XV в. Он также находится в Таласской долине, но на территории Кыргызстана. Согласно мировоззрению мусульман, заповедям пророка Мухаммада, его хадисам, по которым повторяется три раза: «Рай под ногами матери», «Уважай мать, сначала делай добро своей матери», женщину уважали и статус ее был высоким во все времена.

Культовый памятник Домбауыл

Фото dollartree.info

Мавзолей Домбауыл примечателен тем, что является, по мнению многих ученых, одним из самых древних сооружений, которыми располагает Центральный Казахстан. Считается, что оно было построено еще во времена владычества гуннов и было предназначено для культовых обрядов. Мавзолей построен из камня-плитняка на глиняном растворе. Внутреннее помещение трапециевидной формы. Вход ориентирован на восток. Одно из крупнейших сооружений из камня в Казахстане, построенное в доисламский период, в VIII –IX вв. Располагается на левом берегу реки Каракенгир. Существуют различные легенды про Домбауыла. Одна из них гласит, что он был придворным музыкантом Чингисхана. Когда сын Чингисхана

Джучи (Жошы) хан погиб на охоте, придворные боялись сообщить весть Потрясателю Вселенной. Лишь Домбауыл (по другим легендам Кетбуга) согласился рассказать Чингисхану о смерти сына: он, не говоря ни слова, молча играл на домбре, грозный хан понял язык музыки и приказал залить домбру горячим свинцом. Но есть другая легенда: Домбауыл был тем самым джигитом, истребившим табун куланов, из-за которых погиб Джучи хан. А третья версия говорит о музыканте-кобызисте, чье имя упоминается в тюркском эпическом произведении «Огуз-наме». В монологе великого поэта-жырау Сыпыра Сургалтайулы, который прожил на свете 180 лет, в обращении к хану Тохтамышу говорится:

Повидал я белый свет,

Мне сто восемьдесят лет,

И душа жива во мне…

Видел даже Домбаула,

Сказочного мудреца,

Его знали все аулы,

Впереди он гнал гонца.

(Перевод О. Жанайдарова)

Следовательно, Домбаул – персонаж скорее сказочный, фольклорный, чем исторический. То обстоятельство, что у «сказочного мудреца» имеется не только место захоронения, но и мавзолей его имени, делает честь зодчим Великой степи и тем благородным людям, которые заботятся о том, чтобы имена народных героев и народная память о них жили в веках...

Мавзолей Жошы-хана

Фото silkadv.com

Памятник архитектуры XII –XIII вв. Мавзолей Жошы хана (Джучи-хана) – один из самых известных и выдающихся памятников казахского зодчества монгольского периода. Он расположенв Улытауском районе Карагандинской области, в 50 км к северо-востоку от г. Жезказгана, в долине р. Каракенгир, в 2 км от правого берега, недалеко от села Малшыбай Карагандинской области. Считается, что мавзолей сооружен в 1227 году над могилой сына Чингисхана – Жошы хана. В тоже время существуют и версии о том, что его построил в XIV или XV веке один из потомков Жошы хана.

Мавзолей имеет прямоугольную форму. Достаточно замысловато и изящно выполнена арка мавзолея. У сооружения двойной купол. Внешний купол не сохранился, раньше он опирался на звездчатый 17-гранный барабан очень редкой формы и был облицован плитками и бирюзовой поливой. Позже, после реконструкции в 2000 году, купол был восстановлен. Внутренний полусферический купол выложен кольцевыми рядами на ганчевом растворе. Пол мавзолея вымощен кирпичом. Интерьер освещается двумя арочными отверстиями, расположенными в боковых камерах. История происхождения мавзолея известна лишь по легендам. В окрестности гор Улытау находилась ставка Жошы хана. Он любил красивые степные пейзажи предгорий. Став правителем огромной степ

ной страны, Дешт-и-кыпчака, Жошы возгордился и перестал исполнять приказы отца, беспощадного Чингисхана. Каган монголов не мог стерпеть неподчинения старшего сына и тайно послал лазутчиков, чтобы они организовали гибель Жошы. По легенде, Жошы хан нашел свою смерть во время охоты, будучи растерзанным вожаком косяка диких животных, хромоногим куланом, который уже был ранен стрелой. Убегавший кулан внезапно развернулся, бросился на Жошы, сорвал хана с коня и отгрыз ему правую руку… Легенду о том, что в мавзолее захоронен именно Жошы хан, подтверждают результаты исследований советских археологов. В 1946 году тело Джучи-хана было выкопано. В гробнице был обнаружен скелет без правой кисти с надрубленным черепом. Приведем же и текст легенды о Хромом кулане и Жошы хане, поскольку мораль, которая из нее вытекает, поучительна и объясняет историю происхождения нашей домбры. Старший сын правителя Золотой Орды Чингизхана царевич Жошы (Джучи) был назначен ханом в стране Дешт-и-Кыпчак (территория современного Казахстана и некоторых прилегающих областей). Столица этого государства находилась в горах Улытау. Однажды, охотясь на диких куланов, Жошы был атакован разъяренным животным и погиб. Никто из приближенных и слуг Чингизхана не мог сказать великому кагану о смерти старшего сына. За то, что человек принес плохую весть кагану, полагалась смерть. И тогда Великий певец Улы Жыршы выстругал из березы домбру, натянул на нее струны и, придя к дворцу Чингизхана, упав на колени перед его троном, ис-полнил на домбре печальную мелодию – кюй. В этой мелодии-кюе передавалось музыкальными красками, как сын великого Чингизхана царевич Жошы выехал на охоту, как ему повстречалось стадо куланов и как царевич начал охоту на них. Предводителем в стаде куланов был большой самец, опытный и сильный, в одном из сражений у него была повреждена нога, и в народе вожак куланов носил имя «Хромой кулан». До сих пор вожак куланов умело уводил свое потомство от погони, но на этот раз опасность была велика, Жошы с воинами уже настигали куланов, кобылиц и малолеток. Вот-вот должна была начаться убийственная стрельба из луков, люди на конях настигали диких животных. В этот момент хромой вожак, не жалея собственной жизни, развернулся и устремился на преследующего его царевича Жошы и сбросил его на землю. Так погиб Жошы…Улы Жыршы закончил играть на домбре, не произнеся при этом ни слова, но Чингизхан и все остальные поняли по звучанию музыки, по тому, как домбра передавала топот скачущих коней, тревогу куланов за молодых и слабых жеребят, силу и мудрость Хромого кулана, берегущего свой косяк. Особенно трагичными были звуки, когда Хромой кулан напал на царевича!.. Долго молчал Чингизхан, и его окружение не смело произнести ни звука. Наконец великий каган произнес: «Ты принес мне тяжелую весть о гибели моего сына. Я все понял, слушая твою домбру. Ты достоин смерти за свою черную весть, ноты сам не произнес ни слова, пусть будет наказана твоя домбра. Залейте ей горло свинцом!» С тех пор, говорят люди, плоская сторона домбры, куда упали капли горячего свинца, имеет отверстие… Начало изучению мавзолея Жошы хана было положено Ш. Валихановым в статье «О киргиз-кайсацких могилах и древностях вообще» (1855 г.). В 1868 г. в работе подполковника Красовского «Область сибирских киргизов» появляется описание этого древнего строения.

Мавзолей Алаша-хана

Фото e-history.kz

Мазар построен народными мастерами в XI– XII вв. в честь Алаша хана. Его имя напрямую связано с появлением трех жузов казахского народа. Один из знаменитых мавзолеев Казахстана расположен в долине реки Каракенгир, недалеко от деревни Малшыбай, в Улытауском районе Карагандинской области. В этногенезе народа, в первой половине IX в. и X в., когда казахи еще не назывались казахами, они именовали себя народом Алаш. Алаша (Алаш) хан, по легенде, является прародителем шести основных племен. Человеком, объединившим воинственные тюркские племена, великим воином, прекрасным политиком, справедливым судьей, правителем государства. В формировании национального сознания образ Алаша хана играет роль прародителя. Рашид ад-Дин и Абельгази утверждают, что место жительства Алаша хана – центральная часть Дешт-и-Кыпчака. По сказаниям, записанным Ш. Валихановым, у туркестанского хана Арслана преждевременно родился сын, которого он, как ни старался, не смог полюбить, потому и назвал Алаша. Повзрослев, молодой человек сумел за короткое время собрать вокруг себя единомышленников и завоевал авторитет у простого народа. Алаша был талантливым, умным человеком, его поднимали на ковре. Он почитался как деятель, объединивший племена кочевых тюрков и создавший первое государство Алаш (казахское государство). «Шесть алашей» – шесть племен, последовавших за шестью сыновьями Огуза. После распада Золотой Орды «алаш» стал лозунгом объединения кочевых казахов. Известный историк Ж. Артыкбаев в книге «Материалы к истории правящего дома казахов» сравнивает многочисленные легенды об Алаша хане и находит более полным вариант М. Купеева: «До Алашахана казахи не были единым народом и государством, и другие народы не признавали их в таком качестве. Выбрав пегого мальчика правителем, они произносили его имя во время войн как девиз – боевой клич. У них был уговор двигаться на врага с этим девизом, а тех, кто не произнесет его, будь он даже родным отцом, убивать, как яростного врага. С тех далеких времен остались слова: «Когда Алаш стал Алашем, когда стал ханом Aлаш, когда нашим домом стала деревянная юрта, когда нашим девизом стало имя Алаша, тогда стали мы казахами, детьми трех жузов». В мифопоэтической среде он является человеком, который находится на переднем крае самого важного события для всей нации в целом. В священном Улытау есть место, имеющее огромное значение для становления казахского государства. Там находятся мавзолеи Алаша Хана, Джучи Хана, Домбаула, Дузена и мавзолей Ердена. Есть информация, что мавзолей Алаша хана является пантеоном, где захоронены знаменитые ханы и правители того времени – Едиге, Тохтамыш, Эжен, Хакназар и Тауекел. Мавзолей Алаша хана – единственный из средневековых мавзолеев, архитектурное подражание которому стало в центрально казахстанских степях традицией, глубоко укоренившейся в строительстве мавзолеев казахской знати XIX в. – начала XX в. Известен даже пример прямого копирования – мавзолей Дузена Сандыбаева, построенный в 60-х годах XIX в. По преданию, его строитель Сералы Еламанулы ежедневно ездил на лошади к мавзолею Алаша хана, чтобы изучать устройство и расположение его конструкций.

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