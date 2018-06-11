В Петропавловске проверяют несанкционированные места для купания

Спасателями СКО проведен первый в этом году рейд по несанкционированным пляжам на реке Есиль.

Первый в этом году совместный рейд по «диким» пляжам реки Есиль вблизи Петропавловска организован сотрудниками ДЧС Северо-Казахстанской области. В нем участвовали офицеры гражданской защиты Департамента, специалисты оперативно-спасательного отряда и представители молодежного крыла партии «Нур Отан» - «Жас Отан», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На моторной лодке ОСО участники рейда объехали более полутора десятков так называемых мест несанкционированного купания людей. Вежливо и доступно они разъясняли отдыхающим правила безопасности на воде, раздавали листовки по данной тематике.

«Жертвами ЧС на воде в 2017 году стали уже 24 человека, (в том числе 3 детей), большая их часть погибла при купании в местах, не предназначенных для этого, в нетрезвом состоянии. Спасено 48 человек, из них 8 детей», - прокомментировал ситуацию руководитель группы, подполковник гражданской защиты Серик Шарипов.

Он добавил, что кроме тех, кто купается в опасных местах, жертвами воды зачастую становятся рыбаки, не соблюдающие элементарных правил безопасности, плавающие на технически неисправных плавательных средствах, допускающих перегруз лодок, не имеющих спасательных кругов и жилетов.

Как отметил заместитель начальника ДЧС СКО Ерик Сарыбаев, столь социально значимые акции будут проводиться на постоянной основе в течение всего купального сезона. И уже стало доброй традицией приглашение волонтеров молодежного крыла партии «Нур Отан» - «Жас Отан» для предупредительной работы с населением в ходе организованных ДЧС рейдовых мероприятий. Ребята в синей форме сотрудников КЧС МВД РК вместе с волонтерами уже неоднократно «отрабатывали» населенные пункты СКО по тематике предупреждения бытовых пожаров и ЧС в период паводка, участвовали в различных акциях проводимых в школах и колледжах.

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