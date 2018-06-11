Девушка из Алматы сдвинула с места трамвай с полсотней пассажиров

Дарья Нестерова поделилась своим успехом в Instagram.

Член Спортивной лиги Алматы Дарья Нестерова протащила трамвай с 50 пассажирами, сообщает zakon.kz.

В Алматы прошел фестиваль Көңілдіфест. Девушка-силач из спортивной лиги поставила весьма необычный рекорд на выносливость, вытянув в одиночку многотонную машину с помощью тросов. После чего поделилась радостью успеха на своей странице в Instagram.

"22 тонны трамвай и 50 человек сидящих в нем! Приехала на открытую тренировку, а оказалось - фестиваль! Ребята сделали показательные выступления, а я поставила рекорд! Я давно просила у @leha_power, потянуть какой-нибудь МАN, весом хотя бы в 10 тонн, а тут ребята сказали: "Попробуй!!!" Леха сказал "Даша, ты сможешь!"Я смогла! Я довольна! Говорила же, что готова к новым рекордам и победам! Вот он первый рекорд после отдыха! Ребята еще раз спасибо огромное , без вас бы не осилила!", - написала Дарья.

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