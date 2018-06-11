Канат Бозумбаев - Казахстан не будет импортировать большие партии бензина
Сегодня на утро запасы бензина АИ-92 составили 340 тыс тонн.
Фото : Etoday.kz11 июня 2018, 19:27
Казахстан не намерен импортировать большие партии бензина. Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня на утро запасы бензина АИ-92 составили 340 тыс тонн. За неделю они увеличились на более чем 15 тыс тонн. Это все потому, что два завода уже модернизировались, мощность увеличилась, перешли на евро-4, евро-5. Потребление не увеличилось, мы это прогнозировали и знали, поэтому в импорте крупных партий бензина мы не видим смысла - будь то из России или откуда-либо», - сказал Канат Бозумбаев.
Глава Минэнерго добавил, что российские коллеги это прекрасно понимают.
«И наши коллеги очень хорошо понимают это. Тем более, мы работаем в рамках совместных балансов и эти балансы мы совместно утверждаем», - резюмировал Канат Бозумбаев.
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