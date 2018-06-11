Нурсултан Назарбаев - мне нет покоя

Завершен исторический саммит Шанхайской Организации Сотрудничества.

Нурсултану Назарбаеву нет покоя. Когда и почему такое происходит, президент рассказал на встрече с журналистами в Китае, где завершился исторический саммит Шанхайской Организации Сотрудничества. Говорили не только о расчётах в нацвалюте и мегапроектах, но и о личном, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

«Мне нет покоя, пока эти переговоры не пройдут, ни днем, ни ночью. Весь мой аппарат стоит на ногах и днем, и ночью. Я могу в любой момент исправить и потребовать новые данные, чтобы доказать», - говорит Нурсултан Назарбаев.

Несмотря на напряженный график последних дней, Президент был в прекрасном настроении: много улыбался и шутил. Например, о том, что молодёжь сейчас быстро устаёт. Конечно, всем сразу стало понятно, что итогами саммита он доволен, как и визитом в Поднебесную в целом.

«Между Казахстаном и Китаем сложились доверительные отношения. Он столько приятных слов сказал в адрес Казахстана. Меня, в общих переговорах даже старшим братом назвал. О чем это говорит? О том, что есть доверие, а когда есть доверие, то все вопросы решаются», - объясняет Президент.

Вопросы действительно решаются. Об этом говорят и 40 совместных документов на 13 миллиардов, и новые проекты. Сейчас, например, китайцы собираются перерабатывать в Северном Казахстане пшеницу и делать из неё ткани. Но важно понимать, что делается это не за счёт государства.

«Это не государственные долги. Это работа между предприятиями. ENRC строит алюминиевый завод, и он будет расплачиваться. Я очень строго слежу за тем, чтобы государство не набирало долги. За счет моих договоренностей и хороших отношений открывается дорога бизнесменам, которые доверяют государству», - подчеркнул Глава государства.

Где хорошие отношения, там и подарки. Но не дорогие, по словам Нурсултана Назарбаева, Президентам делать неприлично. Он рассказал, что вчера ему подарили шёлковый материал - 15 метров с изображением гор Китая. Прокомментировал президент и Орден Дружбы, который товарищ СИ вручил главе России Владимиру Путину.

«Я это очень одобряю. Я еду поддержать его на открытии чемпионата мира по футболу. Хотя нужно ходить на финальные игры, но я еду. Некоторые же бойкотируют, не хотят. Мы близкие друзья, мы должны приехать».

Кстати о «приехать». Только вчера Нурсултан Назарбаев предложил странам ШОС построить Евразийскую высокоскоростную магистраль между Пекином Астаной - Москвой и Берлином. Так совпало, что и ходить далеко не надо: подходящие поезда производят как раз здесь в Циндао.

Главы государств покинули Китай. И наверняка забрали с собой все предложения, которые здесь прозвучали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!