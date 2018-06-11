Акмолинский учитель, спасая детей, вылил ведро гудрона на себя

Понесет ли кто-то за этот инцидент наказание, пока неясно.

В Акмолинской области учитель истории обварился гудроном, застилая крышу школы. Ведро с горячей жижей 24-летний мужчина опрокинул на себя, пытаясь обезопасить детей снизу. Педагог получил около 20 процентов ожогов. Ну а в учебном заведении лишь разводят руками: несчастный случай, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Все случилось в этой школе-гимназии села Зелёный бор. Когда педагоги чинили кровлю здания, на улице было много детей, несмотря на окончание учебного года. Старшие классы готовились к экзаменам, а младшие находились в пришкольном лагере. То, что произошло, родители пострадавшего учителя услышали уже позже. Говорят, в тот день в области обещали сильный ветер с порывами.

- Он был на крыше, снизу подали ему горячий кипяченый гудрон. Взяв это ведро, дунул ветер и на него капли полетели. От этих капель он начал реагировать. То есть делает шаг назад, спотыкается и падает. Я ему говорю, сынок, каждый ребенок даже при падении старается откинуть горячее ведро, это нормально. Он ответил: там же дети были, - рассказывает отец пострадавшего Гали Шарафутдинов.

Чтобы не обварить стоявших внизу школьников, 24-летний Ринат Шарафутдинов опрокинул ведро на себя. Черная горячая жижа попала учителю истории на лицо, руки и ноги. Родители показывают вещи сына, обильно облитые гудроном, и рассказывают, как стояли у дверей больницы и слышали душераздирающие крики. В этом момент врачи снимали уже застывшую смолу с тела парня.

- Состояние при поступлении стабильное, с диагнозом термические ожоги лица, шеи, обеих верхних, нижних конечностей. Общая площадь - около 19 процентов, из них глубоких - около 3-4 процентов. На данное время стабильное, получает лечение, надеемся, что без операций, без кожной пластики обойдемся, - говорит врач Акмолинской областной больницы Ельдос Каиржанов.

Как выяснилось, в тот злополучный день педагог должен был проводить консультации по экзаменам для выпускников. Но дирекция отправила Рината и еще нескольких учителей чинить кровлю.

Сейчас учитель истории, кстати, единственный по этому предмету специалист в селе, проходит комплексную терапию. На его лице, скорее всего, останутся шрамы. Понесет ли кто-то за этот инцидент наказание, пока неясно. Ни в отделе образования, ни в полиции этим делом не заинтересовались. А родные Рината до сих пор сокрушаются: зачем педагога отправили латать крышу.

По словам директора школы-гимназии Кенжетай Бейсенбаевой, в тот день из-за сильного ветра сорвало мягкую кровлю с крыши. Потолок стал протекать. Поэтому учителей попросили помочь провести ремонт крыши. Никто не предполагал, что может произойти несчастье.

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