Телезрительница из Казахстана выиграла у знатоков Что? Где? Когда?

Ведущий назвал вопрос самым сложным в игре.

Знатоки знаменитой программы «Что? Где? Когда?» на Первом канале не сумели ответить на вопрос, заданный жительницей Усть-Каменогорска Ириной Непрокиной, сообщает zakon.kz.

«Почему на продовольственном складе экспедиции Амундсена на Южном полюсе все ящики были расположены надписями в сторону севера?», - спросила казахстанская телезрительница.

Знатоки в течении минуты смогли выдвинуть лишь одну версию, которую в итоге и озвучили.

Знатоки посчитали, что у полярников Амундсена могли быть проблемы с компасом и соответственно, ориентированием. В тех условиях магнитный полюс отличается от географического, и «ящики специально ставили надписями в направлении на север, чтобы проще было ориентироваться», - ответил Сергей Ковалевский.

Но правильный ответ был иной:

«На Южном полюсе полгода полярная ночь, а со стороны севера бывают самые яркие полярные сияния. Поэтому ящики располагали к северу, рассчитывая на дополнительное природное освещение».

Это был третий вопрос в игре. Ведущий позже, назвал его самым сложным. Не угадав, команда Игоря Алексеева, и без того проигрывавшая, стала уступать телезрителям 0:3.

Общий счет игры в итоге оказался 6:4 в пользу телезрителей.

Третья игра летней серии, вышла в эфир 10 июня.

Телезрительница из Казахстана получит 70 тысяч рублей призовых.

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