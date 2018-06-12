Родные заключенных колонии Петропавловска жалуются на насилие в тюрьмах

По факту жалобы провели служебное расследование, но неправомерных действий со стороны сотрудников колонии не выявили.

Родные заключенных колонии Петропавловска жалуются на пытки. По их словам, женщин в исправительном учреждении избивают и насилуют. Об этом стало известно из письма одной из заключенных. Его бывшей сокамернице пришлось завернуть в медицинскую перчатку и проглотить, чтобы тайком вынести из тюрьмы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

В письме Светлана молит родных выслать денег и просит передать в Генпрокуратуру жалобу, в которой описывает издевательства над заключенными.

– Женщин-осужденных закрывали в одиночные камеры, забирали у них всё, даже при критических днях. Не давали емкости для личной гигиены, тем самым доводили до криков, истерического поведения. После снимали на видеорегистратор и давали нарушения. За ненормативную лексику, употребляемую осужденными в истерике, применяли физическую силу, - написала заключенная ЕС 164/6 Светлана Егорова.

Светлану Егорову осудили за покушение на убийство на 6 лет. Год она отбывала в Караганды, позже ее перевели в Петропавловск. И почти сразу девушка стала жаловаться на издевательства и побои. Приехавшие на свидание родные убедились в этом сами.

– В шапке вывели, вы не поверите. Шапка на голове, шарф обмотан непонятно как. Наташа показывает глазами: «Сними это». Шапку не разрешили, а это сняла, и тут у нее все синяки, следы насильственного удушья, гематомы, все черно, - рассказала мать заключенной.

Об избиениях в колонии говорят и другие осужденные. Юлия Онуфриец освободилась в марте этого года. И первым делом написала жалобу в Генпрокуратуру.

– Сексуальные домогательства со стороны администрации, они присутствуют, они есть. Девки идут, потому что им некуда деваться. У кого-то дети, у кого-то суды. Это может не столько насилием назовешь, сколько принуждением, - поведала бывшая заключенная колонии ЕС 164/6 Юлия Онуфриец.

По факту жалобы провели служебное расследование, но неправомерных действий со стороны сотрудников колонии не выявили. Однако родные теперь опасаются, что положение Светланы в колонии еще больше ухудшится после этой проверки. Ведь сидеть ей еще 2,5 года.

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