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Лидеры США и КНДР начали саммит в Сингапуре

Ранее они встретились один на один.

Фото : © AFP 2018 / SAUL LOEB12 июня 2018, 08:18

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят саммит в Сингапуре в расширенном составе после состоявшейся перед этим встречи один на один, передает РИА Новости.

Со стороны США за столом переговоров помимо Трампа сидят госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

В северокорейской делегации — заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.


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