Назарбаева высказалась по поводу освоения денег, взятых РК в долг

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Дарига Назарбаева подняла ряд вопросов касательно доходной части республиканского бюджета и уровня внешнего долга в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«У меня вопросы к Ерболату Досаеву (заместитель премьер-министра РК). Какая должна быть оптимальная структура доходной части республиканского бюджета и структура налоговых поступлений в республиканский бюджет в среднесрочной перспективе в рамках реализации Стратегии развития до 2025 года? (…). Также еще вопрос, уважаемый Ерболат Аскарбекович, по внешнему долгу. Отчет Счетного комитета, конечно, нас всех очень тревожит. И мы считаем, что на сегодня в вопросах администрирования внешнего займа - все обстоит не так благополучно и не так как хотелось бы», - сказала она.

Депутат задала еще ряд вопросов относительно работы правительства по внешним займам.

«Как относится правительство к замечаниям Счетного комитета по данному вопросу, и как вообще видится в дальнейшем система администрирования внешнего долга: получение внешнего долга, администрирование внешнего долга, возврат внешнего долга? В отчете Счетного комитета указывается на вопиющие нарушения законодательства, касающиеся освоения денег, полученных за счет внешнего займа. То есть эти факты не должны оставаться вне поля нашего внимания. И мне бы хотелось сегодня узнать позицию правительства в данном вопросе», - обратилась Д. Назарбаева к членам Кабмина.

Вице-премьер РК Ерболат Досаев заверил, что уровень внешнего долга «находится на безопасном уровне».

«Относительно долга, он находится на безопасном уровне, и у нас намечается миссия Международного валютного фонда. Долг квазигоссектора по прошлому году составил почти 27%. Суммарно, вместе с долгом правительства составляет 52,3%. Рекомендованный уровень не более 60% от ВВП», - пояснил он.

В то же время замглавы правительства прокомментировал вопрос по структуре доходной части бюджета.

«Недавно глава государства поставил задачу на заседании Совета безопасности уделять внимание правительству по расширению налогооблагаемой базы. В этом году мы предполагаем, что на 1% мы увеличим объем налоговых поступлений. Но, если говорить о статистике 2017 года, я хотел бы, чтобы вы учли дополнительный трансферт, который прошел в прошлом году в объеме 1 трлн 600 млрд тенге, и увеличение дефицита бюджета у нас сложился на уровне 2,6%. Потому что 129 млрд тенге мы использовали собственных источников», - уточнил Е. Досаев.

«Это так называемые затраты разового характера, которые мы отправили на поддержку и оздоровление банковского сектора страны. Поэтому в среднесрочной перспективе до 2025 года мы ставим задачу расширения доли поступлений налогов госбюджета до 25%. По итогам 2017 года по сравнению с 2016 на 3,4% увеличен объем налоговых поступлений», - заключил он.

Ксения Давыдова