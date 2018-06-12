США не будут предоставлять статус беженцев иммигрантам - жертвам бытового насилия

США при президенте Дональде Трампе приняли чуть более 29 тыс. беженцев, что является самым низким показателем за последние 15 лет.

США не будут больше предоставлять статус беженцев иммигрантам-жертвам преступных банд или бытового насилия. Об этом объявил в понедельник министр юстиции, генеральный прокурор страны Джефф Сешнс, пишет ТАСС.

"Заявления иностранных лиц о том, что они пострадали в результате бытового насилия или нападений преступных групп, не будут больше рассматриваться в качестве оснований для предоставления убежища в США", — отметил он в распространенном заявлении.

«Тот факт, что в той или иной стране есть проблемы с противодействием отдельным преступлениям, таким как бытовое насилие или бандитизм, не может служить основанием для предоставления статуса беженца», — добавил Сешнс.

На встрече в Вашингтоне в понедельник с судьями, занимающимися иммиграционными вопросами, Сешнс напомнил, что в США есть закон, в котором «четко оговаривается, что право на убежище имеют те, кто вынужден покинуть свою страну из-за преследований или угрозы преследования по расовым, религиозным, национальным или политическим мотивам».

«Предоставление убежища в США никогда не преследовало цель избавить от всех, в том числе серьезных, проблем, с которыми люди сталкиваются каждый день по всему миру, — продолжил министр. — Следует вернуться к соблюдению закрепленных в законе принципов предоставления статуса беженца. Люди в других странах должны ясно понимать, какие у нас действуют правила, и тогда уменьшится число незаконных иммигрантов и количество заявлений на получение убежища в США».

Ранее газета USA Today, ссылаясь на данные Госдепартамента, сообщила, что США при президенте Дональде Трампе приняли чуть более 29 тыс. беженцев, что является самым низким показателем за последние 15 лет. При президентах Джордже Буше — младшем и Бараке Обаме квоты на прием беженцев колебались от 70 тыс. до 80 тыс. человек в год. В 2016 году в Америку по этой программе перебрались 94,8 тыс. человек.

Трамп еще во время предвыборной кампании дал обещание ужесточить иммиграционную политику страны. Уже через неделю после вступления в должность президента, что произошло 20 января 2017 года, он подписал документ, нацеленный, по его словам, на «укрепление общественной безопасности внутри США». Указ, в частности, предписывал приостановить программу приема беженцев на 120 дней, чтобы проанализировать существующие процедуры проверки личных данных вынужденных переселенцев. Как утверждал президент, под видом беженцев в страну могут проникнуть террористы.

В октябре прошлого года Трамп поставил подпись под указом, устанавливающим квоту на прием не более 45 тыс. беженцев в 2018 финансовом году (завершится 30 сентября).

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