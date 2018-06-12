Президент аэропорта Алматы подал в отставку

Айбол Бекмухамбетов руководил международным аэропортом города Алматы с 2009 года

11 июня 2018 года советом директоров АО «Международный аэропорт Алматы» принято решение о досрочном прекращении полномочий президента АО «Международный аэропорт Алматы» Бекмухамбетова А.А. в связи с его заявлением об освобождении от должности по собственному желанию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Facebook международного аэропорта Алматы.

Бекмухамбетов А.А. руководил международным аэропортом города Алматы с 2009 года, родился 01 февраля 1962 года в городе Актобе, окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, кандидат технических наук. Трудовую деятельность начал с 1983 года с должности пилота-инструктора, в разные годы являлся руководителем АО «Международный аэропорт Актобе», АО «Международный аэропорт Атырау», АО «Международный аэропорт Астана». Кавалер орденов «Құрмет» (2002 г.), «Достық» II степени (2007 г.), «Парасат» (2011 г.). Заслуженный работник гражданской авиации (2007 г.).

На должность президента АО «Международный аэропорт Алматы» с 12 июня 2018 года назначен Ержанов Болат Калиевич, ранее занимавший должность Исполнительного директора по организации перевозок АО «Международный аэропорт Алматы».

Ержанов Болат Калиевич родился 9 декабря 1966 года в Павлодарской области, выпускник Омского лётно-технического училища гражданской авиации и Ордена Ленина Академии гражданской авиации города Санкт-Петербург. Трудовую деятельность начал в Павлодарском объединенном авиаотряде Казахского управления гражданской авиации, где проработал до 1997 года в должности Заместителя начальника службы организации перевозок. С 1997 по 2003 годы проработал в авиакомпании «Иртыш Авиа», ЗАО «Эйр Казахстан», с 2003 года занимал руководящие должности в Международном аэропорту города Алматы. С 01 января 2010 года являлся Исполнительным директором по организации перевозок АО «Международный аэропорт Алматы».

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