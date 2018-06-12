Курс доллара продолжает расти в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара составил 334,54 тенге за доллар.
Фото : matrica.kz12 июня 2018, 11:31
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 334,54 тенге за доллар (+0,74 тенге), объем торгов – 36,7 млн долларов (+16 850 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,2754 тенге за юань, объем торгов – 900 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара - 334,1-335,1 тенге, евро - 393,9-395,9, рос.рубля - 5,35-5,39 тенге.
В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4922960-fcc0b87191fbc86193894f4961a0a183
Сейчас читают
Читайте также