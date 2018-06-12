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Курс доллара продолжает расти в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара составил 334,54 тенге за доллар.

Фото : matrica.kz12 июня 2018, 11:31

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 334,54 тенге за доллар (+0,74 тенге), объем торгов – 36,7 млн долларов (+16 850 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,2754 тенге за юань, объем торгов – 900 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 334,1-335,1 тенге, евро - 393,9-395,9, рос.рубля - 5,35-5,39 тенге.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.


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