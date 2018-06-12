Как оплатить штраф за платную парковку

Любая оплата и проверка штрафов осуществляется согласно регистрационному номеру транспортного средства и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства.

В мае - июне этого года автовладельцы столицы стали получать предписания о наложении штрафа за неуплату услуг платных парковок на бульваре Нуржол. В ДВД Астаны рассказали, что делать в этом случае автовладельцу, передает Zakon.kz.

Как отметили в Управлении административной полиции ДВД Астаны, владелец автотранспорта, получивший предписание, сможет оплатить и проверить свои штрафы следующими способами: в режиме oнлайн при помощи портала электронного правительства egov.kz, на сайте qamqor.gov.kz (с возможностью просмотра нарушения с фотографией), в расчетно-кассовых отделениях или АО «Казпочта».

"Благодаря интеграции банковской платежной системы с единым реестром административных правонарушений, при оплате штрафа наличными уведомления о погашении штрафа сразу поступают в базу. При таком виде оплаты штрафа необходимо правильно указывать код бюджетной классификации (КБК), на который зачисляется штраф – 204106. В случае неправильного указания КБК платежа штраф не будет погашен", - отметили в ДВД.

Для того, чтобы проверить наличие штрафа в мессенджере Telegram необходимо набрать в строке поиска наименование страницы @KazPostBot и следовать инструкции.

При всех выше перечисленных способах оплаты штрафов за нарушения ПДД отсутствует необходимость предъявлять квитанции об уплате штрафа в подразделениях административной полиции. Уведомления об оплаченных штрафах в автоматическом режиме направляются в информационную систему единого реестра административных правонарушений.

"Обращаем особое внимание владельцев автотранспорта на важный момент: любая оплата и проверка штрафов осуществляется согласно регистрационному номеру транспортного средства и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС). В этой связи всем владельцам автотранспорта рекомендуется проверить и в случае необходимости обновить данные СРТС, включая адрес прописки, указанный в данном документе", - добавили в полиции.

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