В Астане осужден экс-глава военизированной аварийно-спасательной службы

Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

В Астане вынесен приговор экс-главе РГП «Профессиональная военизированная аварийно–спасательная служба» Болату Халыку, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного суда, приговором районного суда №2 Алматинского района Астаны от 11 июня 2018 года Халык Болат Шулезбайулы признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 189 ч.4 п.2 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и 366 ч.3 пп.1,4 (Получение взятки, путем вымогательства, неоднократно) УК РК. И судом ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.

Также ему пожизненно запрещено заниматься деятельностью и занимать должности на госслужбе. По некоторым эпизодам Халык был оправдан.

Генеральный директор РГП «Профессиональная военизированная аварийно–спасательная служба» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК Болат Халык год назад Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астане был задержан при получении очередной взятки в сумме 70 тысяч долларов США. Сообщалось, что подозреваемый организовал преступную схему по получению на системной основе взяток от подрядных организаций за ускоренное подписание актов выполненных работ. Кроме того, Халык Б. подозревался в хищении средств РГП в особо крупном размере. По информации, размещенной на сайте военизированной аварийно-спасательной службы, Болат Халык возглавил ведомство в январе 2017 года. До этого был заместителем генерального директора этой же организации.

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