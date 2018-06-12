Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы на одной из улиц будет затруднено движение 

Движение автотранспорта будет затруднено с 12 июня по 20 июля.

Фото : Колёса12 июня 2018, 15:14

В Алматы по ул.Тимирязева от ул.Желтоксан до ул.Байтурсынова по линии BRT движение автотранспорта будет затруднено, сообщает Zakon.kz.

"В связи с производством работ по реконструкции ул.Тимирязева от ул.Желтоксан до ул.Байтурсынова по линии BRT, движение автотранспорта на данном участке будет затруднено с 12 июня по 20 июля текущего года, просим заранее планировать маршрут", - говорится в сообщении акимата.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты