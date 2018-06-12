В Алматы на одной из улиц будет затруднено движение

Движение автотранспорта будет затруднено с 12 июня по 20 июля.

Фото : Колёса

В Алматы по ул.Тимирязева от ул.Желтоксан до ул.Байтурсынова по линии BRT движение автотранспорта будет затруднено, сообщает Zakon.kz. "В связи с производством работ по реконструкции ул.Тимирязева от ул.Желтоксан до ул.Байтурсынова по линии BRT, движение автотранспорта на данном участке будет затруднено с 12 июня по 20 июля текущего года, просим заранее планировать маршрут", - говорится в сообщении акимата.

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