В Алматы на одной из улиц будет затруднено движение
Движение автотранспорта будет затруднено с 12 июня по 20 июля.
Фото : Колёса12 июня 2018, 15:14
В Алматы по ул.Тимирязева от ул.Желтоксан до ул.Байтурсынова по линии BRT движение автотранспорта будет затруднено, сообщает Zakon.kz.
"В связи с производством работ по реконструкции ул.Тимирязева от ул.Желтоксан до ул.Байтурсынова по линии BRT, движение автотранспорта на данном участке будет затруднено с 12 июня по 20 июля текущего года, просим заранее планировать маршрут", - говорится в сообщении акимата.
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