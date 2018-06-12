Казахстанцы просят отрегулировать громкость азана в мечетях

Громкость азана не должна превышать 70 децибел - ДУМК.

Духовное управление мусульман Казахстана призывает руководство мечетей не превышать громкость азана, сообщает Zakon.kz.

Озвучивание азана (призыва к молитве) является неотъемлемой частью мусульманских традиций. Однако в последнее время в Министерство по делам религий и гражданского общества РК поступает немало обращений по вопросу регулирования громкости азана в мечетях.

Как нам сообщили из МДРиГО, в этой связи Комитетом по делам религий совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана, а также управлениями по делам религий областей и городов Астаны и Алматы проводится разъяснительная работа по приведению громкости азана в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий.

Согласно данным требованиям, нормы проникающего шума в помещения жилых комнат квартир в период с 7.00 до 23.00 часов установлены с 55 до 70 дБА (децибел), с 23.00 до 7.00 часов - с 45 до 60 дБА.

В свою очередь Духовное управление мусульман Казахстана придерживается рекомендаций Министерства по делам религий и гражданского общества и санитарно-эпидемиологических требований по непревышению громкости азана и призывает руководство мечетей соблюдать нормы санитарно-эпидемиологических требований, а жителей просит с пониманием отнестись к религиозным обрядам, если их совершение не противоречит действующему законодательству.

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