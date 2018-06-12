Индекс промышленного производства составил 105,4%

В январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом, сократилась добыча угля и лигнита и снизилось производство прочих транспортных средств.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.