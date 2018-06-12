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Индекс промышленного производства составил 105,4%

 

В январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом, сократилась добыча угля и лигнита и снизилось производство прочих транспортных средств.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.

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Производство отдельных видов продукции в январе-мае 2018 года

 

Произведено

В %

к январю-маю

017г.

нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн

37,7

106,4

руды медные, млн.тонн

41,4

103,5

мука, млн.тонн

1,9

120,2

бензин, млн.тонн

1,4

109,1

газойли (топливо дизельное), млн.тонн

1,8

96,3

портландцемент, млн.тонн

3,5

116,9

плоский прокат, млн.тонн

1,3

108,0

медь рафинированная, млн.тонн

0,2

97,1

электроэнергия, млрд.кВт.ч

46,7

107,6

 

 

 

12 июня 2018, 16:32
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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