Индекс промышленного производства составил 105,4%
В январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом, сократилась добыча угля и лигнита и снизилось производство прочих транспортных средств.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.
|
Производство отдельных видов продукции в январе-мае 2018 года
|
|
Произведено
|
В %
к январю-маю
017г.
|
нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн
|
37,7
|
106,4
|
руды медные, млн.тонн
|
41,4
|
103,5
|
мука, млн.тонн
|
1,9
|
120,2
|
бензин, млн.тонн
|
1,4
|
109,1
|
газойли (топливо дизельное), млн.тонн
|
1,8
|
96,3
|
портландцемент, млн.тонн
|
3,5
|
116,9
|
плоский прокат, млн.тонн
|
1,3
|
108,0
|
медь рафинированная, млн.тонн
|
0,2
|
97,1
|
электроэнергия, млрд.кВт.ч
|
46,7
|
107,6
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