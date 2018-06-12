Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2018 года составил 105,1%

Экономический сектор

Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2018г. к январю-маю 2017г. составил 105,1%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-мае 2018г. составил 3465,1 млрд. тенге, что на 25,3% больше, чем в январе-мае 2017г.

Объем промышленного производства в январе-мае 2018г. составил 10973,3 млрд. тенге в действующих ценах, что на 5,4% больше, чем в январе-мае 2017г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 5,6%, в обрабатывающей промышленности - на 5,5%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 4,5%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 2,1%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-мае 2018г. составил 745,7 млрд. тенге, что больше на 3,9% чем в январе-мае 2017г.

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-мае 2018г. составил 104,8%.

Объем грузооборота в январе-мае 2018г. составил 232,3 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 9,7% по сравнению с январем-маем 2017г. Объем пассажирооборота составил 110,6 млрд. пкм и вырос на 4,9%.

Индекс физического объема по отрасли «Связь» в январе-мае 2018г. составил 106,4%.

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-мае 2018г. составил 105,8%.

Объем розничной торговли за январь-май 2018г. составил 3546,3 млрд. тенге или 105,3% к уровню соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-май 2018г. составил 7389,7 млрд. тенге или 106,2% к уровню соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-марте 2018г. составил 21026,4 млн. долларов CША и по сравнению с январем-мартом 2017г. увеличился на 24,3%, в том числе экспорт - 13779,2 млн. долларов США (на 27% больше), импорт 7247,2 млн. долларов США (на 19,4% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июня 2018г. составило 424965 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,2%, в том числе 416159 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 266724, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 258399 единиц.

Индекс потребительских цен в мае 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. составил 102,4%. Цены на продовольственные товары повысились на 2,9%, непродовольственные товары и платные услуги для населения - по 2,1%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в мае 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. повысились на 5%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в апреле 2018г. составили 84597 тенге, что на 5,4% выше, чем в апреле 2017г., реальные денежные доходы за указанный период снизились на 1%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в мае 2018г. составила 154583 тенге.

Численность безработных по оценке в мае 2018г. составила 437 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец мая 2018г. составила 153,4 тыс. человек или 1,7% к рабочей силе.