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Обнародован текст договора Трампа и Ким Чен Ына

Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Фото : Интерфакс12 июня 2018, 16:50

Соединенные Штаты Америки предоставят Северной Корее гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию. Речь об этом идет в совместном документе, подписанном во вторник, 12 июня, по итогам саммита двух стран, сообщают РИА Новости.

"Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

Стоит отметить, что документ удалось сфотографировать репортерам президентского пула.

В договоре прописано лишь четыре ключевых пункта:

1. Стороны заявляют о готовности к "новым отношениям" между США и КНДР.

2. США и КНДР объединяют усилия для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове.

3. Вновь подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

Как сообщалось ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что после переговоров в Сингапуре было подписано совместное с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном соглашение.


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