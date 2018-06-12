Учитель получил сильные ожоги во время ремонта крыши в школе
Упав на крыше, он вылил ведро горячего гудрона на себя.
Фото : ChelDoctor.ru12 июня 2018, 16:51
Учитель обварился битумом и получил ожоги 20% тела, производя ремонт школы в поселке Зеленый Бор, сообщает МИА «Казинформ».
Упав на крыше, педагог вылил ведро горячего гудрона на себя.
«По устной договоренности между администрацией школы и учителями они согласились помочь школе и произвести ремонт крыши. Но произошел несчастный случай - учитель споткнулся и упал. Учеников рядом не было. Сейчас состояние учителя нормальное. Гудрон попал на лицо и на руки. В воскресенье я была в больнице, прогнозы, что все будет нормально. Очень жаль, что так получилось, конечно, злого умысла ни у кого не было», - рассказала директор школы-гимназии села Зеленый Бор Кенжетай Бейсембаева.
На сегодняшний день состояние его оценивается как средней степени тяжести.
«Опасений за жизнь нет. В больнице он будет находиться как минимум две недели, а полная реабилитация займет порядка месяца-полтора. Наверняка, останутся следы, но будут ли они влиять на какую-то функциональность его конечностей, это пока вопрос», - рассказал заместитель главного врача по хирургической службе и ЧС в медицине Акмолинской областной больницы Дмитрий Чайков.
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