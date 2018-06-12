Муза Диора. Портрет Аллы Ильчун представили в Алматы

Картина была написана в 1950-х годах.

В музее им. Кастеева был представлен портрет Аллы Ильчун - музы модельера Кристиана Диора, имевшей казахские и русские корни, сообщает Zakon.kz.

Работу постимпрессиониста Леона Цейтлина приобрел Берлин Иришев, ныне проживающий в Париже. Картина была написана в 1950-х годах.

"Как-то читая архивные материалы, установил пару лет назад публикации об уникальном человеке Алле Ильчун. И появление ее в Казахстане неслучайное. Ее отец был казах, а мать русская... Она 20 лет служила музой Кристиана Диора. После его смерти с ней работал Ив Сен Лоран", - рассказал о ней нынешний владелец картины.

По его словам, 5 июня он выкупил картину с целью привезти на родину ее отца, чтобы показать и рассказать казахстанцам об Алле Ильчун.

Так, эмигрировав в Париж, юная Алла работала посудомойщицей в одном ресторане. Однажды ее подруга попросила подменить на примерке платья. Тогда же, по словам Иришева, Кристиан Диор и заметил Аллу Ильчун.

"Диор решил навсегда, что она будет его музой", - рассказал Иришев.

Алла работала с модельером ещё тогда, когда его дом только-только набирал популярность. Экзотическую восточную внешность Алла удачно подчеркивала, создав макияж "кошачьи глазки", не теряющие популярность и сегодня. Также она задавала моду на тонкую талию - на протяжении всей карьеры размер ее талии варьировался от 47 до 49 сантиметров.

Известно, что она вышла замуж за фотографа модельного дома Кристиана Диора и у нее остались дети.

Берлин Иришев сообщил, что пытается найти и наладить контакты с потомками Ильчун для выяснения подробностей жизни нашей соплеменницы.

На открытии присутствовало большое количество людей. Мероприятие также посетил и писатель Олжас Сулейменов. После презентации все желающие смогли сфотографироваться с картиной.

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