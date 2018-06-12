В Алматы подъемный кран рухнул в яму

Крановщик чудом успел спастись.

Утром во вторник, 12 июня, в Алматы подъемный кран упал в выкопанную яму, сообщает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло в «Городе мастеров» на проезжей части между боксами. Со слов работников боксов, там, где проходили строительные работы, стоял кран. Поскольку между боксами пространства немного, кран стоял с нарушениями правил техники безопасности, слишком близко к вырытой яме.

Сегодня утром кран, работая с вытянутой стрелой, вероятно, превысил вес. Под ним осыпалась земля, и строительная техника вместе с крановщиком упала в яму.

Во время падения крановщик успел выбежать из ямы и чудом не попал под массивную технику.

По словам местных работников, мастер не получил никаких травм. Кабина была сильно деформирована.

На данный момент кран уже вытащили из ямы.

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