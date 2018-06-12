Загипа Балиева освобождена от должности указом президента

Вместо нее Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане назначили Сауле Айтпаеву.

В Казахстане сменился Уполномоченный по правам ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Балиева Загипа Яхяновна освобождена от должности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан

Распоряжением Главы государства Айтпаева Сауле Муханбедиановна назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан.

Сауле Айтпаева - депутат Сената Парламента Республики Казахстан. Родилась 22 мая 1960 года в селе Жаксы КазССР. Замужем, двое детей.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Свердловский юридический институт им. Р.Руденко (1979-1983), юрист по специальности «правоведение».

Трудовой стаж: заведующая канцелярией Жаксынской районной прокуратуры Тургайской области (1977); машинистка Жаксынской райкома комсомола Тургайской области (1978); стажер прокуратуры Ленинского района Целиноградской областной прокуратуры (1983); следователь прокуратуры Ленинского района г. Целинограда (1984);прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Акмолинской области (1985-1988); помощник прокурора по кадрам прокуратуры Акмолинской области (1988-1992); прокурор организационно-аналитического отдела прокуратуры Акмолинской области (1992-1996); старший помощник по организационно-инспекторской работе Целинной транспортной прокуратуры (1996); начальник отдела разработки и внедрения первичных учетных документов, форм отчетности и методологии ЦПСиИ при ГП РК (1997); заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ -начальник управления статистики в г Астане (1998); заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ - начальник управления формирования статистики Ц(Д)ПСиИ Прокуратуры Ленинского района и Акмолинской области (1999-2001); заместитель Начальника Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2001-2003); заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2003-12.2005); первый заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (12.2005-04.2012); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (04.2012-01.2017).

Выборные должности, депутатство: Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 07.2017), член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (с 04.09.2017). Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (с 01.02.2006).

Орден «Даңқ» II степени (15.12.2014); медали: «Ерен еңбегі үшін» (2005), «10 лет Астане» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл» (2011); Почетный работник прокуратуры Республик Казахстан (2001).

Государственный советник юстиции 3 класса (06.05.2013); генерал (05.2013).

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