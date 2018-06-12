Как идет следствие по делу о гибели Томирис Байсафы, рассказала ее мать

По словам Жанны Ахметовой, ситуация не изменилась.

Мать погибшей в Москве казахстанской студентки Томирис Байсафы, Жанна Ахметова, рассказала на своей странице в Instagram о том, как продвигается следствие по делу, сообщает Zakon.kz.

«Как идёт следствие? Слетали в Москву. Что сказать? От перемены мест, итог не меняется. Что Никулинский районный следственный отдел, что следователь по особо важным делам. Прошло уже 2 месяца, до сих пор не взяты и не изучены видео с камер наблюдения, я не допрошена, не проведены криминалистическая, трасологическая, психологическая, лингвистическая экспертизы... все допросы вертятся вокруг психологического состояния Томирис. Им нравится думать только в эту сторону. Они и проводят все это, чтоб отстали, а то письмами забросали, работы блин добавили. У нас ещё спрашивают «А вы представляете какую психологическую травму мальчику нанесли». У нас это спрашивают? У семьи где ребёнка нет в живых. А вы товарищ следователь представляете как мы живём, что чувствует сестрёнка Томирис, как живет сейчас ее Бабушка, как дышу я???? Он жив, все остальное поправимо товарищ следователь. Вот скажите мне, что может сказать о Томпи сведения, переписка, полугодичной давности. Мы же люди, на нас может влиять... луна, пмс, отсутствие солнца, снег, иногда мы может быть грустными, злыми, веселыми, разными. Мы живые, и нам присущи всякие эмоции. Оттого что я пишу кому-нибудь «убью», это вовсе не значит что я возьму в руки топор и пойду убивать. А следствие нашло одну фразу, вырванную из контекста, и слепило вокруг него всю историю и следствие. Вот так идёт следствие».

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