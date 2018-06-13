Республика Македония переименована в Северную Македонию

Македонский премьер Зоран Заев назвал это соглашение «историческим».

Афины добились официального переименования бывшей югославской республики Македония, пишет Euronews.

По итогам переговоров в Скопье объявили, что теперь страна будет называться Республика Северная Македония. Македонский премьер Зоран Заев назвал это соглашение «историческим».

Спор о том, кто имеет больше прав на название «Македония», активно ведётся уже четверть века. Эти разногласия назвали одним из основных препятствий на пути вступления республики в Евросоюз и НАТО.

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