Республика Македония переименована в Северную Македонию
Македонский премьер Зоран Заев назвал это соглашение «историческим».
Фото : Reuters13 июня 2018, 00:39
Афины добились официального переименования бывшей югославской республики Македония, пишет Euronews.
По итогам переговоров в Скопье объявили, что теперь страна будет называться Республика Северная Македония. Македонский премьер Зоран Заев назвал это соглашение «историческим».
Спор о том, кто имеет больше прав на название «Македония», активно ведётся уже четверть века. Эти разногласия назвали одним из основных препятствий на пути вступления республики в Евросоюз и НАТО.
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