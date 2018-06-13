Опубликовано меню рабочего обеда Трампа и Ким Чен Ына

На столе лидеров США и КНДР присутствовали изысканно приготовленные морепродукты, мясо, овощи, а также несколько видов десертов.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын, которые в настоящий момент находятся в отеле на сингапурском острове Сентоса в рамках двустороннего саммита, провели совместный рабочий обед с членами своих делегаций. На сайте Белого дома было опубликовано меню блюд, которые подались политикам на стол.

Так, в качестве закусок главам государств было предложено отведать традиционный коктейль из морепродуктов с салатом из авокадо, салат с зелёным манго и свежим осьминогом под медово-лаймовым соусом, а также фаршированный огурец по-корейски.

Основные блюда представляли собой говяжьи рёбрышки с картофелем и приготовленной на пару брокколи, свинину с жареным рисом Янчжоу и соусом чили, а также тушеную треску с редисом и другими овощами.

На десерт были поданы тарталетки с тёмным шоколадом, покрытые ганашем, ванильное мороженое и французский вишневый пирог.

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