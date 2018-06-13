112 тысяч человек трудоустроены посредством ЭБТ

12 июня 2018 года на площадке Службы центральных коммуникаций прошел брифинг о результатах работы электронной биржи труды с января текущего года. Спикером выступил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Н. Альтаев, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.

На сегодняшний день на портале ЭБТ размещено более 35 тыс. вакансий, более 70 тыс. резюме от работодателей, центров занятости, частных агентств занятости и соискателей. Услугами Электронной биржи труда воспользовались более 41 тыс. работодателей, 133 тыс. соискателей. Трудоустроено посредством ЭБТ 112 тыс. соискателей.

За период январь-май 2018 года частными агентствами занятости на Электронной бирже труда было опубликовано 5 398 вакансий.

На ЭБТ имеется форма обратной связи, где каждый, у кого возникли какие-либо технические вопросы, может обратиться к специалистам за разъяснением и ему окажут необходимую консультационную помощь.

Количество уникальных посетителей в месяц за прошедший год возросло до 141,4 тысяч, количество просмотров в месяц - до 2,5 млн.

В планах развития ЭБТ предусматривается реализация следующего функционала:

· размещение в личном кабинете работодателя информации о прогнозируемых рабочих местах и о планируемом высвобождении работников и передача в Центры занятости населения в онлайн режиме;

· совершенствование мобильных приложений для операционных систем IOS и Android с учетом современных тенденций и анализа использования мобильных сетей;

· взаимодействие с частными агентствами занятости в части аутсорсинга услуг по трудоустройству;

· интеграция с единой системой учета электронных трудовых договоров, книжек.

Вице-министр также рассказал об ежегодной премии «Парыз», который проводится министерством труда и социальной защиты населения РК с 2008 года. По словам Альтаева, это не только престижная награда, но и также стимул для успешной реализации проектов и программ социально ответственного бизнеса. За время проведения участниками конкурса стало более 4,5 тыс. предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

«Лауреатами и участниками «Парыз» создано свыше 150 тыс. новых рабочих мест. На социальные проекты, спонсорство и благотворительность было выделено 135,5 млрд. тенге. На строительство, реконструкцию, модернизацию и содержание газоочистных установок и очистных установок по воде предприятиями выделено 63,7 млрд тенге. Затраты предприятий на благоустройство и озеленение областей и городов составили 36,3 млрд тенге. Кроме того, лауреатами и участниками конкурса посажено около 300 тыс. Деревьев», - сказал вице-министр.

По словам Альтаева, бизнес сектор играет большую роль в развитии страны: Социальная ответственность бизнеса - это не просто слова. Мы говорим - «построить благополучное государство», «повысить благосостояние граждан», «внедрить высокие жизненные стандарты» и т.д. Но, зачастую, работа над всем этим воспринимается только как прерогатива государства. Это не так. Этого можно достичь, только если вся страна работает вместе.