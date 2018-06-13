"Канело" исключили из рейтинга The Ring

The Ring сделал вакантным пояс чемпиона и исключил Альвареса из рейтинга из-за допинг-скандала перед реваншем с Головкиным

Крупнейший мировой журнал о боксе The Ring исключил мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) из своего рейтинга и сделал вакантным пояс чемпиона в среднем весе, передает Vesti.kz.

Такое решение было принято по итогам допингового скандала, в который угодил Альварес. Мексиканец в ходе подготовки к реваншу с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) сдал два положительных теста на кленбутерол, после чего отменил бой с GGG и получил шестимесячную дисквалификацию, срок которой истечет в середине августа.

Издатель The Ring Стефан Фридман в обращении к читателям объяснил, что решение исключить Альвареса в рейтинге принято голосованием на редакционной коллегии. Поводом стала дисквалификация мексиканца от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).

Вернуться в рейтинг The Ring Альварес сможет в сентябре, когда проведет следующий бой. Журнал также намерен учесть свои ошибки и составить более точные правила на случай возникновения допинговых скандалов с боксерами.

Пояс The Ring на сайте журнала указан вакантным, но в своем обращении к читателям Фридман не уточнил, вернется ли он к Альваресу после завершения его дисквалификации или его разыграют другие бойцы. Судьбу титула решит комиссия, которая тщательно изучит вопрос, а окончательное решение примет редакция. По правилам, для завоевания пояса The Ring надо победить действующего чемпиона либо выиграть поединок между первым и вторым номерами рейтинга (иногда между первым и третьим номерами).

Рейтинги средневесов и лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P) по версии The Ring возглавляет Головкин, который владеет титулами WBC, WBA (Super) и IBO. На прошлой неделе он получил памятный пояс от журнала за лидерство в рейтинге P4P.

The Ring выпускается с 1922 года, а с 2007 года им владеет группа частных инвесторов под руководством главы Оскара Де Ла Хойи из компании Golden Boy, которая ведет дела Альвареса.

Титул The Ring Альварес завоевал в ноябре 2015 года, когда решением победил пуэрториканца Мигеля Котто (41-6, 33 КО). Бой санкционировался как чемпионский - Котто должен был защищать пояс WBC в среднем весе, но отказался выплачивать взнос, поэтому пояс стоял на кону только для мексиканца. В мае 2016 года Альварес был лишен титула WBC, который без боя перешел к Головкину.