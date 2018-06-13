Московский суд рассмотрит жалобу на арест банкира Жомарта Ертаева

Казахстанский бизнесмен находится под домашним арестом в своей московской квартире.

Московский городской суд в среду рассмотрит жалобу на арест бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева, объявленного Казахстаном в международный розыск и задержанного в столице России, сообщает Sputnik Казахстан.

Заседание назначено на 14:50 мск (17:50 аст), сообщили РИА Новости в суде.

Пресненский суд Москвы 11 мая отказался заключать мужчину в СИЗО и отправил его под домашний арест в московской квартире бизнесмена.

Защита Ертаева просила не арестовывать его и сообщила, что бизнесмен написал заявление о предоставлении ему статуса беженца в России.

Заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Асхат Жумагалиев ранее сообщал, что Ертаев подозревается в хищении денежных средств из банка РБК и в отношении него казахстанской стороной при содействии российских правоохранительных органов проводятся экстрадиционные процедуры.

Дело в отношении Ертаева было возбуждено в марте этого года по части 4 статьи 190 УК Республики Казахстан (мошенничество), через неделю бизнесмен был объявлен в международный розыск. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Российские правоохранители задержали Ертаева в Красногвардейском проезде возле "Москва-Сити" 8 мая.

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