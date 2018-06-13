В ДЧС ЮКО обсудили меры безопасности в горной местности

Спасатели обеспокоены поведением туристов, не соблюдающих элементарных правил безопасности в горах.

В связи с участившимися случаями пожаров в горах Южно-Казахстанской области, в Департаменте по ЧС ЮКО проведен рабочий стол с участием представителей профильных организаций, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа круглого стола прошла под председательством заместителя начальника Департамента по ЧС ЮКО полковника Ергали Бахаева. Кроме того были приглашены директор Аксу-Жабаглинского заповедника Айтбек Менлибеков, первый заместитель Сайрам-Угамского государственного национального парка Ердос Нышанов, а также представители турбаз, оздоровительных комплексов и мест отдыха области, представители партии «Нұр Отан» и областной палаты предпринимателей.

«Походы, отдыхи в горной местности в ЮКО начинаются с марта месяца и заканчиваются в конце ноября. В этот период одним из немаловажных факторов для беспокойства является несоблюдение гражданами и гостями области элементарных правил поведения в горной местности» - отметил в своем выступлении полковник Е.Бахаев.

С докладом о проведенных поисково-спасательных работах в горных районах выступил руководитель оперативно-спасательного отряда Орынбасар Туртбаев. Указав основные причины ЧП, он обратился к любителям походов с просьбой неукоснительно выполнять правила поведения в горах.

Директор заповедника Аксу-Жабаглы А.Менлибеков поблагодарил спасателей за проведенные работы по спасению заблудившихся егерей зимой 2017 года, и затронул такую актуальную проблему, как тушение возможного пожара в горных заповедных местах.

В свою очередь сотрудники Департамента призвали представителей турбаз и природных парков более ответственно отнестись к подготовке к летнему пожароопасному периоду, и продумать каждую мелочь при проведении практических мероприятий по тушению условного пожара.

В завершении председатель круглого стола полковник Е. Бахаев подчеркнул, что совместные действия специалистов ЧС, местных исполнительных органов и природных парков дадут положительные результаты в деле предотвращения несчастных случаев в горах и возникновения очагов природных пожаров.

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