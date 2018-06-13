Лучший аккордеонист мира даст концерт в Астане

Творчество популярного артиста охватывает все направления, от классической музыки до джаза.

Всемирно известный французский аккордеонист и композитор Ришар Гальяно впервые выйдет на сцену столичного театра. Концерт «Праздник музыки» пройдет в Камерном зале «Астана Опера» 17 июня.

В этот день жителям и гостям столицы представится уникальный шанс услышать выступление музыканта, признанного лучшим аккордеонистом мира. Не менее виртуозно Ришар Гальяно владеет игрой и на другом инструменте – бандонеоне. Исполнитель – друг и ученик легендарного Астора Пьяццоллы, создатель нового музыкального направления на стыке классики, джаза и французского шансона – «новый мьюзет». За годы долгой и плодотворной карьеры записал более 50 сольных альбомов, ставших бестселлерами. Во время своих мировых турне с большим успехом выступал на престижнейших международных площадках, сотрудничал со многими именитыми артистами и коллективами.

Ришар Гальяно начал изучать игру на фортепиано и аккордеоне в возрасте 4 лет с отцом Люсьеном Гальяно, аккордеонистом и преподавателем. Его отличия в сфере искусства не раз были отмечены авторитетными призами. Стоит отметить, что Ришар Гальяно – командор ордена Искусств и литературы Франции и офицер Национального ордена «За заслуги». Эту высокую награду он получил лично из рук Президента Республики Франция Франсуа Олланда.

Творчество популярного артиста охватывает все направления, от классической музыки до джаза. Перед своим первым выступлением в Казахстане Ришар Гальяно отметил, что с нетерпением ждет знакомства со страной и ее жителями.

- В Астане я исполню некоторые из своих произведений, такие как «Танго для Клода», «Вальс Марго», Opale Concerto и Madreperla, а также композиции А. Пьяццоллы. Когда я пишу музыку, то черпаю вдохновение из повседневной жизни: общения с детьми, друзьями, родителями, красочных картин природы, богатой палитры эмоций, чувств, цветов, - сказал Ришар Гальяно.

Концерт пройдет при поддержке Посольства Франции в Казахстане.

Начало в 13:00.

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