Вырос прожиточный минимум казахстанцев

Величина прожиточного минимума в мае 2018 года составила 26,5 тыс. тг - это на 14% больше, чем годом ранее (23,2 тыс. тг). Такие данные привели в Finprom, передает Zakon.kz.

В региональном разрезе наибольший среднедушевой прожиточный минимум в Мангистауской области - 32,3 тыс. тг (годовой прирост - 17,4%). Далее Астана - 30,6 тыс. тг (прирост - 17,4%). Замыкает ТОП-3 Алматы, где средний прожиточный минимум составляет 29,9 тыс. тг (прирост - 12,4%).

Максимальное увеличение прожиточного минимума зафиксировано в Акмолинской - 18,9%, Мангистауской - 17,4% и Западно-Казахстанской - 15,9% областях.

В многолетней динамике прожиточный минимум казахстанцев растет год за годом, в среднем на 9,7%.

Так, например, за период 2012-2017 средний уровень прожиточного минимума вырос на 7 тыс. тг, с 16,8 до 23,8 тыс. тг. Только за 2017 рост составил 10% по отношению к 2016, или 2,2 тыс. тг.

Средний прожиточный минимум в разрезе социально-демографических групп в мае 2018 увеличился на 10,9% по сравнению с декабрем 2017.

Величина прожиточного минимума детей до 13 лет составила 21,4 тыс. тг (декабрь 2017 - 19,7 тыс. тг). Для трудоспособных мужчин старше 18 лет установлен показатель на уровне 31,4 тыс. тг (декабрь 2017 - 28,2 тыс. тг), для женщин - 25 тыс. тг (декабрь 2017 - 22,4 тыс. тг).

Прожиточный минимум пенсионеров и пожилых людей составил 24,8 тыс. тг в мае 2018, против 22,2 тыс. тг в декабре 2017 года.

За период с начала года (май 2018 к декабрю 2017) цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились на 2,4%, в том числе на продовольственные товары - на 2,9%, непродовольственные товары и платные услуги - по 2,1%.

В тоже время, рост цен в мае 2018 к маю 2017 составил 6,2%, а годом ранее прирост составил 7,5%.

Таким образом цены на товары и услуги растут медленнее прожиточного минимума.