Курс доллара превысил 335 тенге на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 335,27 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 335,27 тенге за доллар (+0,77 тенге), объем торгов – 58,2 млн долларов (+21 500 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3320 тенге за рубль, объеме торгов 25 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,3871 тенге за юань (+0,1117 тенге), объем торгов – 2 800 тыс. юаней (+1 900 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара – 335,5-336,3 тенге, евро - 394-395,5 тенге, рос.рубля - 5,32-5,37 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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