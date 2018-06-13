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Курс доллара превысил 335 тенге на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 335,27 тенге за доллар.

Фото : inform.kz13 июня 2018, 11:29

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 335,27 тенге за доллар (+0,77 тенге), объем торгов – 58,2 млн долларов (+21 500 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3320 тенге за рубль, объеме торгов 25 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,3871 тенге за юань (+0,1117 тенге), объем торгов – 2 800 тыс. юаней (+1 900 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 335,5-336,3 тенге, евро - 394-395,5 тенге, рос.рубля - 5,32-5,37 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.


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