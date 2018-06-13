Д. Кривошеев: Цены за литр бензина в 185 тенге не избежать

Казахстан, будучи государством молодым, использует дешевый бензин как средство достижения баланса, выражая условный общественный договор.

Вопрос о цене на бензин все чаще поднимается в обществе. Очевидно, что люди боятся роста, полагая, что нефтяная страна с огромными запасами нефти должна чуть ли не бесплатно разливать его в баки своих граждан, при этом ссылаясь на опыт некоторых стран, чаще всего монархий. Во всем остальном мире бензин - это роскошь.

Средняя цена литра regular или АИ-92 в Европе 500 тенге. Не стоит думать, что все это стоимость бензина, до 70% от этих ценников - налоги, которые государство крайне эффективно снимает.

Казахстан, будучи государством молодым, использует дешевый бензин как средство достижения баланса, выражая условный общественный договор, что цена должна быть не выше 75 центов за литр. Правда, сейчас, во времена дорогого доллара оказывается, что 250 тенге неподъёмная цена, в отличие от той же самой в 113 тенге. Первая при долларе в 330, вторая при долларе в 150.

При этом признавать, что многие годы доллар был искусственно занижен, и надеяться, что так продлиться вечно было бессмысленно всегда.

Немного истории. В ноябре 2015 года, аккурат после кризиса и очередной девальвации в интервью одному телеканалу мною было сказано, что "При текущих ценах и при текущей стоимости доллара ориентировочная цена бензина – в районе 180 тенге. Если будет меняться стоимость рубля, российского бензина, от которого мы зависим, то мы наблюдаем район 220 тенге за литр".

Через полгода в апреле 2016 года тема была продолжена в интервью в другом СМИ: «Восьми месяцев было достаточно, чтобы адаптироваться к новой реальности. Стоимость бензина должна будет снова найти арбитраж, традиционно сложившийся в районе 50 центов за литр. Сегодня это 170-175 тенге. В России этот уровень уже пройден. Цена на АЗС народного АИ-92 в среднем 33,45 рублей за литр, поучается, если посмотреть в тенге, то она варьируется от 168 до 175 тенге.

Мы отстаем. Казахстан, крайне щепетильно относится к материальному положению граждан и до последнего оттягивает неизбежное и это несмотря на то, что страна давно уже заявила о принципах рыночного ценообразования».

При этом цена нефти в то время была крайне низка, с тех пор она выросла вдвое, а значит, роста не избежать. Так что в прогнозе ничего не меняется, разве что он ухудшается. С учетом разницы в налогах, цена на бензин минимум 170-175, а вообще мы идем к верхней планке 70 центов за литр. При этом есть более важные факторы для нашего региона, нежели европейское отношение к бензину, при такой конъектуре цен продавать нефть на внутренний рынок снова невыгодно и потоки развернутся в сторону экспорта, этому будет способствовать отмена ограничений по международным поставкам. России и, естественно, Казахстану очень нужна валюта. Все поиздержались с начала санкций и в результате экономической стагнации, потратив огромные деньги на поддержание стабильности.

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