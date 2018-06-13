Бюро ФАО откроют в Астане и Алматы

Представительство ФАО будет действовать в формате Бюро по связям и партнерству.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона РК «О ратификации Соглашения между правительством РК и продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) о создании в РК Бюро по связям и партнерству ФАО», передает корреспондент Zakon.kz.

«Предлагаемый вам на рассмотрение проект закона предусматривает создание в Казахстане представительства ФАО в формате Бюро по связям и партнерству. Если говорить в целом о ФАО, это агентство системы ООН, которое возглавляет международные усилия по борьбе с голодом. В ее составе 194 государств-членов, 2 ассоциированные организации и ЕС. Штаб-квартира ФАО находится в Риме, регион Восточной Европы, ЦА и СНГ управляется и регионального офиса ФАО в Будапеште», - сказал, представляя документ, заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев.

По его словам, партнерство между Казахстаном и ФАО развивается со дня вступления РК в ФАО с 1997 года.

«До настоящего времени в РК ФАО реализовало более 70 проектов с грантовым финансированием. Кроме того, в 2018-2019 годах ФАО планируется начать 7 проектов, с общим финансированием 130 млн (долларов) в целях создания и наращивания потенциала Казахстана в сфере аграрной политики и развития растениеводства и животноводства, устойчивое управление земельными и водными ресурсами, их планирования, развития лесного и рыбного хозяйства по инициативе правительства РК планируется открыть представительство ФАО в формате Бюро по связям и партнерству», - проинформировал он.

На сегодня такие бюро есть только в пяти государствах.

«В будущем если бюро будет действовать эффективно, то можно будет использовать его возможности в средней Азии, его субБюро находится в Анкаре. Для проведения необходимой работы, также необходимо учесть расположенность органов планируется, что Бюро будет располагаться в Астане. Для обеспечения поддержки программ в Южном регионе, возможно учреждение филиала в Алматы. Максимальная штатная численность бюро составляет 20 сотрудников, включая местных технических экспертов и иностранных прикомандированных специалистов, а также техперсонал», - отметил У. Шукеев.

Глава аграрного ведомства уточнил, что руководитель бюро назначается ФАО по согласованию с правительством и выбирается на международной основе.

«Уполномоченный заместитель будет резидентом Казахстана. Вкладом правительства в бюро будет являться бесплатное предоставление соответствующего помещения и офисного оборудования, а также ежегодного взноса в размере, эквивалентном 300 тысяч на операционные расходы. Данные расходы учтены в бюджетной заявке МСХ, а также МИД на 2019-2021 годы», - пояснил он.

«Открытие бюро в Казахстане. Казахстан получит ряд преимуществ. Это политические преимущество - повышение имиджа Казахстана как страны с высоким потенциалом в сельском хозяйстве и производстве продовольствия. Продвижение активной вовлеченности Казахстана в глобальном диалоге по приоритетным направлениям сельского хозяйства. Второе - социально-экономические преимущества. ФАО обладает многопрофильной экспертизой, знаниями и опытом в вопросах продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и сельской местности», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана

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