Автовокзал "Сайран" включили в предварительный список исторических объектов Алматы

В тот же список попал алматинский ипподром.

Алматинский ипподром и автовокзал "Сайран" включены в список предварительного учета объектов историко-культурного наследия, передает Zakon.kz со ссылкой на городской акимат. До принятия окончательного решения о статусе объекты подлежат охране наравне с памятниками истории и культуры.

"В соответствии с Законом пользователь обязан обеспечить сохранность памятника. Так, запрещается изменение внешнего облика здания, его перепланировка, изменение несущих конструкций, пристройки, изменение целевого назначения и нарушение охранной зоны. Любые мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией здания, производятся с согласования уполномоченного органа", - говорится в сообщении.

Как отметил источник, собственник автовокзала уже подготовил новую транспортную логистику автовокзала. Вдобавок по проекту планируется создать благоустроенную привокзальную площадь с фонтанами, кафе, зелеными зонами и детскими площадками.

"После управляющей компанией КЦДС "Атакент" также были приняты обязательства по возврату на безвозмездной основе 8 гектаров земельных участков, находящихся в частной собственности. Вместе с тем руководство выставочного комплекса продолжит работы по благоустройству территории в соответствии с концепцией "Города для пешеходов", - добавили в акимате.

Ранее аким Алматы Бауыржан Байбек поручил в соответствии с законодательством рассмотреть вопрос о включении автовокзала "Сайран" в список памятников истории местного значения. Следом началась работа по возвращению первоначального облика здания, были снесены все незаконные постройки.

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