Луну включили в список объектов, находящихся под угрозой

Всемирный фонд памятников включил Луну в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения, из-за опасений по поводу возможного негативного воздействия на нее будущих коммерческих рейсов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The guardian, в список Всемирного фонда памятников (WMF) обычно включает уязвимые культурные объекты на Земле. В этом году в него, кроме Луны, попали доиспанская дорожная система в Андах, Антакья в Турции и полуостров Ното в Японии, пострадавшие от землетрясений.

Президент и главный исполнительный директор WMF Бенедикт де Монлор заявил, что Луна включена в число 25 объектов из-за "растущих рисков на фоне ускоряющейся лунной деятельности", которая, по мнению WMF, "проводилась без надлежащих протоколов сохранения".

Отмечается, что частные поездки на поверхность Луны ожидаются после миссии НАСА Артемида III, запланированной на середину 2027 года, которая совершит первую посадку с экипажем с начала 1970-х годов. Эти визиты и другие миссии являются основной причиной беспокойства для WMF.

"Впервые в список включена Луна… чтобы отразить настоятельную необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли – решающем моменте в нашей общей истории", – сказал Монлор.

По его словам, в условиях новой эры освоения космоса важно создать международные механизмы для защиты культурного ландшафта Луны.

Подавляющее большинство списка Всемирного фонда памятников составляют объекты, которые либо находятся в зонах конфликтов, таких как Украина и сектор Газа, либо подвергаются риску из-за климатического кризиса.

15 января SpaceX запустила на Луну сразу два коммерческих посадочных аппарата.