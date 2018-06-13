Биртанов принял участие в совещании высокого уровня в Эстонии

На встрече глав министерств здравоохранения стран Европейского региона ВОЗ, казахстанский министр выступил в качестве председателя.

Сегодня в городе Таллин (Эстония) под председательством Министра здравоохранения РК Елжана Биртанова состоялось открытие совещания высокого уровня «Системы здравоохранения в поддержку процветания и солидарности: никого не оставить без внимания», передает Zakon.kz.

В данном мероприятии также приняли участие Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб, министры здравоохранения Бельгии, Румынии, Финляндии, Греции, Италии и других стран Европейского региона ВОЗ. Кроме того, по видеоконференции выступил с приветственной речью Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

Главная цель мероприятия – предоставление инновационных инициатив и передовых подходов в Европейском регионе ВОЗ для обеспечения достаточного финансирования здравоохранения, всеобщего охвата населения медицинскими услугами и поддержки инноваций в здравоохранении.

Планируется сформулировать предложения для министерств здравоохранения, ориентированные на нужды людей и устойчивость перед негативными воздействиями систем здравоохранения в XXI веке.

Совещание высокого уровня приурочено к десятой годовщине подписания 53-ю странами Европейского региона Таллинской хартии «Системы здравоохранения для здоровья и благосостояния».

Также в рамках данного совещания Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов пригласил всех участников мероприятия на Глобальную конференцию по первично медико-санитарной помощи, посвящённой 40-летию Алматинской декларации, которая состоится 25-26 октября в Астане.

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