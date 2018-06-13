Скандальный бар в Алматы не имел разрешительных документов - Общественный совет

Жители от отчаяния попросили акима города лично занять вопросом известного алматинского ресторана Sky Bar.

В Алматы продолжается история скандального известного ресторана Sky Bar. Жители вкупе с общественным советом с помощью ГАСКа доказали, что у заведения отсутствуют разрешительные документы на работу. В полиции недовольным гражданам посоветовали обратиться в суд, передает Zakon.kz.

Алматинцы негодуют: почему открытая площадка продолжает работать, несмотря на многочисленные жалобы. По их словам, в заведении используется концертное оборудование, которое мешает людям спать и отдыхать. Жильцы района, в котором расположен ресторан отмечают, что уже десятки раз обращались в акимат и полицию, где их звонки попросту начали игнорировать.

"В нашем квадрате живут тысячи семей, которые приходят с работы и хотят спать и отдыхать. Более того, в Алмалинской районе именно вокруг этого комплекса живет очень много пожилых людей. Они достойны уважения и тоже хотят спокойно жить. Старики и малые дети не в состоянии бороться за свое спокойствие. Сколько писем было написано акиму, но все спускается участковому, который не может предпринять никаких действий. В 102 уже не берут трубку, когда мы звоним с жалобой", - пожаловались жители города членам общественного совета.

В общественном совете Алматы о проблеме знают давно, однако к активным действиям перешли в марте этого года. Члены общественного совета пояснили, что госорганы не могут предоставить разрешительных документов, отвечающих за работу заведения, просто потому что их никто не выдавал. Как выяснилось, помимо отсутствующих бумаг, заведение продолжает работать с многочисленными нарушениями.

"Ещё в 2017 году поступило обращение от группы жителей Алматы по ситуации с рестораном Sky Bar. Жители уже год ждут решения проблемы от нашего общественного совета. Мы активизировались в марте 2018 года, разговаривали с администрацией, при этом присутствовали жители. Потом мы попытались объединить государственные структуры и жителей и найти консенсус по решению вопроса. Мы обратились во все профильные госструктуры с просьбой уточнить, есть ли у ресторана разрешительные документы и работает ли в правовых рамках Sky Bar. Как выяснилось, разрешительных документов у них нет. Более того, как выяснилось, заведение работает с многочисленными нарушениями. Сегодня ресторан также продолжает работу", - рассказали журналистам члены общественного совета в ходе очередного заседания.

На заседании совета также присутствовали представители ДВД. Полицейские порекомендовали жильцам написать коллективный иск в судебные органы и просто ждать решения.

"В соответствии с конституцией РК, вы можете подать в суд. Сами, как жители. Почему вы ждете, что госорган подаст? Вы что хотите, чтобы их закрыли? Госорганы пусть делают это параллельно", - прокомментировали недовольство жителей полицейские.

Помимо шума, алматинцев также волнует безопасность людей, посещающих открытый ресторан. Ночью в заведении находится около двух тысяч человек, для которых функционирует лишь один лифт и лестница. Люди находятся на крыше пятиэтажного здания, здание при этом старой постройки и может не выдержать давления.

"Дело в том, что ресторан находится на крыше развлекательного комплекса Алма. В ночь примерно 2 -3 тысячи человек там находится. Здание очень старое и может не выдержать такого наплыва людей. У них один лифт и одна лестница, сомневаюсь, что люди могут эвакуироваться при пожаре или другом. До шести утра там бегает молодежь, звучит нецензурная брань, в два-три ряда стоят машины, всегда пробка, шум, гам, там не только находится Sky Bar. От ГАСКА пришло официальное письмо, что разрешения на работу у ресторана нет. Свою работу они ведут без каких-либо бумаг и были выписаны административные протокола. По протоколу собственник должен был предоставить разрешение на реконструкцию и эксплуатацию, но этого не было сделано", - заявили горожане.

Редакция Zakon.kz направила запрос в городской акимат с просьбой прокомментировать события в скандально известном ресторане.

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