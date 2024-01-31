Решить проблему нехватки общественных туалетов в Алматы попросили Досаева

Акима Алматы Ерболата Досаева попросили решить проблему нехватки общественных туалетов в городе, а именно – в парковых зонах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече с акимом жительница рассказала, что в Алмалинском районе в прошлом году установили несколько общественных туалетов, но их все равно не хватает. По ее словам, люди целенаправленно едут в район, чтобы прогуляться в парках, поэтому проблему нужно решать.

"Новые санитарные узлы по заявкам акимов в этом году однозначно появятся в связи с расширением зеленых территорий, реконструкцией парков, аллей. Давайте сделаем так: заявки районы сформируют и при первом уточнении бюджета, если документы будут готовы, я поддержу", – ответил аким Алматы Ерболат Досаев.

Аким Алмалинского района Айдар Жакибаев добавил, что в случае одобрения в новых парковых зонах района откроют еще пять общественных туалетов. Кроме того, восстановят неработающие санузлы в подземных переходах.

Ранее Ерболат Досаев пообещал восстановить тротуарное освещение в Алматы, рассказал про уборку снега в городе и ответил на жалобы о пробках в центре города.