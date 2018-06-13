Президент объявил первое воскресенье июля Национальным днем домбры
В этом году праздник выпадает на 1 июля.
Фото : Акорда13 июня 2018, 18:34
Национальный день домбры появился в Казахстане. Опубликован указ Президента, отмечаем каждое первое воскресенье июля (в этом году выпадает на 1 июля), сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры.
2. Правительству Республики Казахстан принять меры по реализации настоящего Указа.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.
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