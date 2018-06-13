Из окна больницы Тараза выпал двухлетний ребенок
Женщина ненадолго покинула палату, оставив малыша там без присмотра.
Фото : Total.kz13 июня 2018, 18:54
Двухлетний ребенок выпал из окна инфекционной больницы Тараза, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.
Как сообщили в управлении здравоохранения Жамбылской области, ребенок получал лечение в больнице Тараза, при этом мама была с ним.
12 июня этого года, когда женщина ненадолго покинула палату, оставив малыша там без присмотра, тот оказался возле окна и выпал из него.
После падения ребенка перевели в Жамбылскую областную больницу, где ему будет проведена терапия в связи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.
Состояние пострадавшего стабильное, малыш в сознании
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