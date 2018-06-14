IBF исключил Головкина из рейтинга

В обновленном рейтинге IBF не нашлось места лишенному титула этой организации Геннадию Головкину, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Более того, место во главе рейтинга вакантно. Как и вторая строчка. Первую же занимает украинец Сергей Деревянченко, из-за отказа биться с которым и лишен был своего титула Головкин. Третья строчка закреплена за бывшим соперником GGG Дэниелом Джейкобсом. Кстати, именно Деревянченко и Джейкобс скоро оспорят звание чемпиона этой организации. То бишь, теперь уже экс-пояс Головкина. Теперь казахстанец возглавляет рейтинги лишь 2 из 4 основных версий – WBA и WBC. В рейтинге WBO главенствует Билли Джо Сондерс.

Напомним, что накануне журнал The Ring точно также исключил из своего рейтинга и лишил титула Сауля Альвареса. Правда, не за отказ биться с претендентом, а из-за допингового скандала. Между тем, сегодня истекает дед-лайн, выставленный командой «Канело» для Головкина. Если наш чемпион не согласится на выставленные финансовые условия, то мексиканец сконцентрируется на поединке с тем же Джейкобсом. Эксперт ESPN Дэн Рафаэль считает, что финальное предложение промоутеров Альвареса - честное.