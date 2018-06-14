Алматинские дома накрыло пеплом

Такая ситуация, по словам жителей, повторяется из года в год.

Почти 300 домов частного сектора Алматы оказались в саже. Серую пыль принес накануне сильный ветер. Засыпаны не только огороды и палисадники, но и комнаты. Люди винят во всем крупнейшую тепловую электростанцию. Дело в том, что её золоотвал находится близко к жилому сектору и отходы производства регулярно разлетаются по всей округе. На просьбы горожан огородить территорию, руководство ТЭЦ-2 якобы не реагирует. А инженеры признают: против природы они бессильны, - сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

От одного из золоотвалов до ближайшего участка меньше 100 метров. Все 300 домов в садоводческом товариществе при малейшем ветре покрываются золой. Такая ситуация, по словам жителей, повторяется из года в год. Дома в золе, огороды в пепле, люди в пыльной одежде. Прошлой ночью жители этого района оказались в центре настоящего экологического бедствия. Серая пыль окутала буквально весь район. Некоторые даже покинули свои дома и заявляют: они не вернутся, пока ситуация не изменится.

- ТЭЦ вывозит большегрузными машинами золу, и эту золу всю несет на нас. Мы задыхаемся, у нас все растения, все засыпано золой, все наши постройки. Мы сами дышим, у нас на зубах зола, в кастрюлях золах, в воде зола, почему никто не реагирует? Это нарушение технологии, - считает Надежда Леонова.

Наталья Дрейт редко открывает в доме окна. В комнату сразу попадает зола. Женщина говорит, уже потребовала в районном акимате объяснений, но ответа так и не получила.

- Почему такое происходит? Потому что ТЭЦ-2 не соблюдает правила сохранности этой золы. Я разговаривала с руководителем ТЭЦ-2, что подрядчики, которые выполняют работы, на этом золоотвале они не соблюдают какие-то технологии, - вторит Наталья.

Для того, чтобы золоотвал не вредил жителям, крупнейшую теплоэлектроцентраль нужно перевести на газ. Но этого в ближайшие 10 лет не произойдет, заявляют инженеры. А значит, владельцам домов остается одно – надеяться на безветренную погоду.

- Человек – он просто бессилен против природы. А то, что указано в проекте - и станция, и подрядная организация – выполняют в полном объеме. И им, и нам, здесь, в городе, остается терпеть, ветер – это неуправляемая вещь, - объясняет зам. главного инженера по экологии АО «АлЭС» Рамиль Галиев.

Но терпеть жители садоводческого товарищества больше не намерены. Они грозят пойти в прокуратуру.

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