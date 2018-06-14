Официально объявлено о втором бое Головкина и «Канело»

Поединок, как и в прошлом году, состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Промоутер Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) Оскар де ла Хойясначала признал второй бой с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) в сентябре «мертвым», однако затем неожиданно объявил, что он все-таки состоится, сообщает Sports.kz.

Таким образом, можно предположить, что Головкин принял условия «Канело» — разделение доходов 42,5% / 57,5% в пользу мексиканца, либо же сторговался на еще более выгодных для себя.

По всей видимости, поединок, как и в прошлом году, состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе — именно эту арену забронировала команда Альвареса на днях.

Первый бой Головкин — «Канело» состоялся 16 сентября 2017 года и завершился спорной ничьей — по мнению многих людей из мира бокса, судьи просто «ограбили» казахстанского боксера.





