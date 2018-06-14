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Facebook признался в открытой слежке за пользователями

Facebook отслеживает контакты, историю SMS, использование камеры, имена и типы файлов на диске, установленные приложения, покупки на сайтах, движение мыши и количество зарядки на вашем телефоне.

Фото : businessclass.md14 июня 2018, 08:22

Социальная сеть Facebook раскрыла перечень данных и способы, с помощью которых собирает информацию о пользователях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на доклад конгресса США.

Facebook отслеживает контакты, историю SMS, использование камеры, имена и типы файлов на диске, установленные приложения, покупки на сайтах, движение мыши и количество зарядки на вашем телефоне.

Кроме того сохраняются данные о том, как часто вы ищете данные того или иного человека и заходите к нему на страницу.

Также сеть получает метаданные о фотографиях. В том числе становится известно время и место съемки, а также информацию о снимках других пользователей, и частота контактов с ними.

А еще Facebook собирает информацию о ближайших к пользователю точках Wi-Fi и сотовой связи


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