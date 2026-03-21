#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
482.33
557.57
5.74
Технологии

Китай изготовил материал, который в 10 раз прочнее стали

Птица, сталь, полет, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 08:55 Фото: freepik
Китай совершил значительный технологический прорыв, объявив о массовом производстве углеродного волокна T1200, материала, в 10 раз более прочного, чем сталь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Liber Tatea, китайская национальная группа строительных материалов (CNBM) успешно перевела углеродное волокно T1200 из лабораторной стадии в промышленное производство, обеспечив производственную мощность в 100 тонн в год.

Это достижение стало результатом более чем 20 лет интенсивных исследований. Волокно отличается прочностью, превышающей 8 гигапаскалей (ГПа).

Чтобы продемонстрировать возможности материала, исследователи создали кабель, состоящий из 120 тыс. нитей диаметром менее 2 мм, который смог буксировать автобус с 54 пассажирами. Это волокно не только очень прочное, но и легкое, весит всего четверть от веса стали.

Это делает его идеальным там, где снижение веса имеет важное значение без ущерба для безопасности. Выход Китая на рынок высокоэффективного углеродного волокна усиливает глобальную конкуренцию.

Ранее стало известно, что в США создали первый гибридный самолет на двигателе и батарее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Китай запустит массовое производство летающих автомобилей в 2026 году
00:36, 09 марта 2025
Китай запустит массовое производство летающих автомобилей в 2026 году
Китай запустил первую линию по выпуску безуглеродной стали мощностью в миллион тонн
00:59, 28 декабря 2025
Китай запустил первую линию по выпуску безуглеродной стали мощностью в миллион тонн
В Китае из‑за сходства с собакой стала популярна гора
05:40, 28 февраля 2025
В Китае из‑за сходства с собакой стала популярна гора
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина сделала неожиданное признание после победы в казахском дерби в Майами
09:23, Сегодня
Елена Рыбакина сделала неожиданное признание после победы в казахском дерби в Майами
Разгромом завершилось казахстанское дерби в Майами с участием Елены Рыбакиной
08:51, Сегодня
Разгромом завершилось казахстанское дерби в Майами с участием Елены Рыбакиной
Белал Мухаммад спрогнозировал "уничтожение" американца от Хамзата Чимаева в титульном бою
08:11, Сегодня
Белал Мухаммад спрогнозировал "уничтожение" американца от Хамзата Чимаева в титульном бою
Команда вратаря из Казахстана проиграла третий матч подряд в юниорской лиге Канады
07:40, Сегодня
Команда вратаря из Казахстана проиграла третий матч подряд в юниорской лиге Канады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: