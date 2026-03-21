Китай изготовил материал, который в 10 раз прочнее стали

Китай совершил значительный технологический прорыв, объявив о массовом производстве углеродного волокна T1200, материала, в 10 раз более прочного, чем сталь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Liber Tatea, китайская национальная группа строительных материалов (CNBM) успешно перевела углеродное волокно T1200 из лабораторной стадии в промышленное производство, обеспечив производственную мощность в 100 тонн в год.

Это достижение стало результатом более чем 20 лет интенсивных исследований. Волокно отличается прочностью, превышающей 8 гигапаскалей (ГПа).

Чтобы продемонстрировать возможности материала, исследователи создали кабель, состоящий из 120 тыс. нитей диаметром менее 2 мм, который смог буксировать автобус с 54 пассажирами. Это волокно не только очень прочное, но и легкое, весит всего четверть от веса стали.

Это делает его идеальным там, где снижение веса имеет важное значение без ущерба для безопасности. Выход Китая на рынок высокоэффективного углеродного волокна усиливает глобальную конкуренцию.

Ранее стало известно, что в США создали первый гибридный самолет на двигателе и батарее.