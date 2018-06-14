Мужчине грозит штраф более 700 тысяч тенге либо арест до 75 суток.

В Уральске начался суд в отношении экс-акима Бурлинского района - Каиргали Имашева. Чиновника обвиняют в небрежном хранении оружия, повлекшее тяжкие последствия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Мужчине грозит штраф более 700 тысяч тенге либо арест до 75 суток. Накануне пострадавшая сторона подала ходатайство о возмещении морального ущерба. Речь идёт о 10 млн тенге. Подсудимый вину не отрицает.

-Несколько лет он работал на руководящих должностях. По этике он должен быть ответственным человеком. Но до сих пор он не пришёл к нам и не попросил прощения. С того ЧП 5 месяцев уже прошло. И сейчас, чтобы не было, нам нужно спасти ребёнка, чтобы он выздоровел и встал на ноги, - рассказал дедушка пострадавшего мальчика Есенгельды Бимагамбетов.

Напомним, инцидент произошёл 21 января этого года, в доме экс-акима, на дне рождения сына. Жертвой случайного выстрела стал одноклассник мальчика. У ребёнка сквозное пулевое ранение в области шеи, повреждён шейный позвонок. По словам родных пострадавшего школьника, 14-летний мальчик уже пять месяцев лежит без движения. Прогнозы наших врачей неутешительны. А медики зарубежных клиник, просят за операцию не менее 50 млн тенге. Но даже в этом случае никто не даёт гарантий на то, что мальчик сможет ходить.

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