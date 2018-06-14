Казахстанцы могут получить справку на другого человека без ЭЦП

Для этого достаточно авторизоваться на портале eGov.kz и подтвердить свой запрос посредством одноразового смс-пароля.

Физическому лицу, желающему получить электронную справку на другого человека на портале eGov.kz, достаточно авторизоваться на портале без ЭЦП и подтвердить свой запрос посредством одноразового смс-пароля, передает Zakon.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии».

Заинтересованное лицо, авторизовавшись на портале электронного правительства, выбирает раздел «Сервис получения справок третьими лицами» и заполняет в поле «ИИН» данные человека, на которого запрашивает справку. Если гражданин зарегистрирован в базе мобильных граждан, то заинтересованное лицо выбирает вид справки и подтверждает запрос посредством одноразового пароля.

После этого гражданину направляется сообщение в Личный кабинет портала и sms-сообщение с просьбой в течение 2 часов разрешить получение справки на него или отказать в ее получении.

В случае разрешения, заинтересованному лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет.

Стоит отметить, что если справку на гражданина запрашивает юридическое лицо или госорган, то запрос подписывается ЭЦП.

Через портал eGov.kz третьи лица самостоятельно могут запрашивать следующие справки:

адресная справка с места жительства;

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;

справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество;

справка о наличии либо отсутствии судимости.

Всего же, по данным АО «НИТ», по состоянию на 1 июня текущего года третьими лицами получены 4344 адресных справок, 853 справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица, 290 справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и 306 справок о наличии либо отсутствии судимости.

Напомним, чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан.

Для этого нужно в «Личном кабинете» на портале eGov.kz, в графе «телефон» указать номер телефона, тем самым зарегистрировав себя в базе мобильных граждан, или же привязять номер телефона к ИИН, обратившись во фронт-офисы (ЦОН/СпецЦОН) НАО Госкорпорации «Правительство для граждан».

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